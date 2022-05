UAE Emirates haalt 17-jarige Jan Christen binnen tot eind 2027

UAE Emirates heeft zich de komende vijf jaar verzekerd van de diensten van Jan Christen. De 17-jarige Zwitser, de regerend wereldkampioen veldrijden bij junioren, heeft een contract getekend dat hem tot eind 2027 aan het WorldTeam bindt.

Jan Christen zal niet meteen doorstromen naar het WorldTeam van Tour de France-winnaar Tadej Pogačar. Volgens UAE Emirates gaat het om een contract ‘waarin hij zich zal ontwikkelen binnen de structuur van de ploeg’. Momenteel komt Christen al uit voor Pogi Team, een opleidingsploeg die is opgericht door Pogačar. Daar zal de talentvolle Zwitser voorlopig ook voor blijven uitkomen.

Afgelopen winter veroverde Christen in Fayetteville de wereldtitel veldrijden in de U19-categorie. Ook is hij in eigen land meervoudig kampioen veldrijden, baanwielrennen, tijdrijden en ook op de mountainbike.

“Ik had al heel veel contact met de ploeg en vanaf het eerste moment was iedereen vriendelijk en voelde ik mij welkom”, vertelt Christen. “Ik ben best wel allround. Ik houd van alle disciplines en wil mezelf blijven testen, op de weg, de baan of in offroadwedstrijden. Veldrijden en mountainbiken liggen mij nauw aan het hart en ik hoop dat ik dat kan blijven combineren bij de ploeg. Mijn doel is om te blijven genieten, te blijven leren en verder te groeien. Bij UAE voel ik dat ik op de juiste plek ben.”

Geen haast

Ploegbaas Mauro Gianetti is ook blij met de overeenkomst. “Jan is een groot talent en we geloven dat hij de juiste instelling en kwaliteiten heeft voor onze ploeg. Hij zal zich eerst blijven focussen op zijn studie en geleidelijke stappen maken richting de profs. We hebben geen tijdschema daarop gezet. We willen dat ook niet overhaasten”, aldus Gianetti.

“Jan is ook nog erg jong. We geven hem daarom alle hulp die hij nodig heeft om de druk van zijn schouders te houden. Zijn familie ken ik al jaren en hij heeft een goede coach en mentor gehad in Bruno Diethelm, met wie we blijven samenwerken”, vertelt de CEO van UAE Emirates.