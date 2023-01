Noorse formatie Uno-X ook zeker van deelname aan Parijs-Nice

Uno-X kreeg gisteren al een wildcard voor de Tour de France, maar dat is nog niet alles. Koersorganisator ASO heeft de Noorse formatie ook uitgenodigd voor de eerstvolgende editie van Parijs-Nice.

De formatie van Jens Haugland zal begin maart dus aan de start verschijnen van de ‘Koers naar de Zon’. De organisatie van de Franse rittenkoers zal in totaal 22 ploegen verwelkomen. De achttien WorldTeams krijgen automatisch startrecht voor alle WorldTour-koersen en ook ProTeams TotalEnergies en Lotto Dstny waren – op basis van hun puntenranking, al zeker van deelname, net als Israel-Premier Tech.

De ronde begint op 5 maart in La Verrière en eindigt een week later traditiegetrouw op de beroemde Boulevard des Anglais in Nice. Onderweg krijgen de renners onder meer een langere ploegentijdrit, meerdere heuveletappes en twee aankomsten bergop voorgeschoteld.