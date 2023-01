Tour de France deelt wildcards uit: primeur voor Uno-X

Uno-X en Israel-Premier Tech zullen dit jaar aan de start verschijnen van de Tour de France. Dat heeft koersorganisator ASO vandaag bekendgemaakt. Voor Uno-X is het een primeur: de Noorse formatie stond nog niet eerder aan het vertrek van de Ronde van Frankrijk.

De Tour de France (1-23 juli) heeft woensdag bekendgemaakt welke ploegen er voor de editie van 2023 een wildcard ontvangen. Uno-X en Israel-Premier Tech zijn de gelukkige formaties. Twee andere ProTeams, Lotto Dstny en TotalEnergies , waren op basis van hun puntenranking al zeker van deelname. Verder rekent ASO natuurlijk op de achttien WorldTeams.

Uno-X is wellicht een verrassende ploeg op de startlijst, maar de Noorse formatie kwam na het afhaken van B&B-Hotels-KTM in aanmerking voor een wildcard voor ’s werelds grootste wielerkoers. “We zijn ongelofelijk trots en dankbaar met deze uitnodiging. De Tour de France is de ultieme droom. Om daar nu deel van uit te maken, voelt als een overwinning voor de hele ploeg”, laat teammanager Jens Haugland weten in een perscommuniqué.

De ploeg hoopt in zijn eerste Tour ook meteen te schitteren. Haugland: “We zullen goed voorbereid van start gaan, aangezien het één van onze lange termijn-doelen is om in de toekomst voor de topposities te strijden in de Tour. Ik zie geen reden waarom dit niet mogelijk kan zijn.” Met Alexander Kristoff, Tobias Halland Johannessen, Rasmus Tiller, Anthon Charmig en Kristoffer Halvorsen heeft Uno-X meerdere sterke renners in de gelederen.

Israel-Premier mag zich eveneens opmaken voor Tourstart

Israel-Premier is dus de tweede ploeg die een wildcard heeft ontvangen van de Tourorganisatie. De ploeg van zakenman Sylvan Adams is dit jaar niet meer in het bezit van een WorldTour-licentie, maar is alsnog uitgenodigd voor de Tour. Israel-Premier Tech heeft met Jakob Fuglsang, Michael Woods, Giacomo Nizzolo, Sep Vanmarcke en viervoudig winnaar Chris Froome meerdere toprenners onder contract staan.

Twee andere ProTeams, Lotto Dstny (de ploeg van onder meer Caleb Ewan en Victor Campenaerts) en TotalEnergies (de formatie van Peter Sagan Edvald Boasson Hagen en Pierre Latour), waren op basis van hun puntenranking al zeker van deelname en zijn vandaag ook aangekondigd door de Tourorganisatie.