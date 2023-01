Twee aankomsten bergop en ploegentijdrit in Parijs-Nice 2023

Het parcours van de eerstvolgende editie van Parijs-Nice is bekendgemaakt. De ronde begint op 5 maart in La Verrière en eindigt een week later traditiegetrouw op de beroemde Boulevard des Anglais in Nice. Onderweg krijgen de renners een langere ploegentijdrit, meerdere heuveletappes en twee aankomsten bergop voorgeschoteld.

Zoals gezegd, begint De Koers naar de Zon dit jaar in La Verrière, waar ook de finish van de eerste etappe ligt. Deze openingsrit is net geen 170 kilometer lang en biedt mogelijkheden voor puncheurs en sterke sprinters. De rit is namelijk allesbehalve vlak. Sterker, de renners krijgen meerdere lastige en afwisselende lokale rondes voorgeschoteld, met als terugkerende scherprechter de korte maar wel zeer steile Côte de Milon-la-Chapelle (500 meter aan 12%). In de finale wacht ook nog de Côte des Dix-Sept Tournants.

Voor het eerst sinds 1993 weer een ploegentijdrit

Op dag twee is de kans op een echte massasprint, tussen Bazainville en Fontainbleau, een stuk groter, al is het in de openingsritten van Parijs-Nice natuurlijk altijd mogelijk dat er waaiers ontstaan. In rit drie zal het klassement voor een eerste keer echt op de schop gaan. De organisatie heeft namelijk een ploegentijdrit van 32,2 kilometer uitgetekend, over lichtjes glooiende wegen, al is het op het eerste gezicht wel een tijdrit voor de specialisten. Voor de laatste ploegentijdrit in Parijs-Nice moeten we terug naar 1993, exact dertig jaar geleden.

Na de enige tijdrit in de ronde zijn de klimmers aan zet. Op dag vier trekt het peloton namelijk naar La Loge des Gardes, waar de finish is gelegen na een beklimming van 6,7 kilometer aan goed 7%. In de eerste vier klimmende kilometers piekt het wegdek geregeld richting de 10%. Eerder in de rit moeten de renners ook al twee beklimmingen van derde categorie overwinnen.

Na de eerste echte klimconfrontatie volgt een overgangsetappe van Saint-Symphorien-sur-Coise naar Saint-Paul-Trois-Châteaux. Met 212,4 kilometer is het ook meteen de langste etappe in deze Parijs-Nice. In theorie zijn de sprinters zeker niet kansloos voor de overwinning, al zullen de aanvallers deze rit ook met rood omcirkelen in hun agenda’s, aangezien er onderweg meerdere beklimmingen op het menu staan.

Na de vijfde etappe is het gedaan met de (eventuele) sprintpret en verleggen we onze focus weer naar de strijd om de eindzege. In rit zes naar La Colle-sur-Loup ligt de finish nog niet bergop, maar staan er wel enkele pittige beklimmingen op het programma. In deze ‘murenetappe’ krijgen de renners de Côte de la Roquebrusanne (3,6 km aan 4%), Côte des Tullières (2,3 km aan 7,8%), Côte de Callian (2 km aan 6,9%), Côte de Cabris (5,3 km 5,8%) en Côte de La Colle-sur-Loup (1,8 km aan 10%) voor hun kiezen.

Zwaar slotweekend

In het weekend van 11 en 12 maart zal vervolgens de beslissing vallen wat betreft de eindzege. Op zaterdag staat de koninginnenrit gepland naar de Col de la Couillole. De finish volgt na een slotklim van goed vijftien kilometer aan 7%. In 2017 finishte de koers ook al een keer op de top van de Col de la Couillole en toen ging de zege naar de Richie Porte.

De slotrit, met start en finish in Nice, is dan weer een (zo goed als) blauwdruk van de slotetappe van vorig jaar. Het is een rit van nog geen 120 kilometer met maar liefst vijf gecategoriseerde beklimmingen, met onder meer de Col d’Éze als laatste uitsmijter. In Nice kennen we dan de opvolger van Primož Roglič, die vorig jaar de beste was in de Franse rittenkoers.

Rittenschema Parijs-Nice 2023 (5-12 maart)

05/03 – Etappe 1: La Verrière – La Verrière (169,4 km)

06/03 – Etappe 2: Bazainville – Fontainebleau (163,7 km)

07/03 – Etappe 3: Dampierre-en-Burly – Dampierre-en-Burly (32,2 km, TTT)

08/03 – Etappe 4: Saint-Amand-Montrond – La Loge des Gardes (164,7 km)

09/03 – Etappe 5: Saint-Symphorien-sur-Coise – Saint-Paul-Trois-Châteaux (212,4 km)

10/03 – Etappe 6: Tourves – La Colle-sur-Loup (197,4 km)

11/03 – Etappe 7: Nice – Col de la Couillole (142,9 km)

12/03 – Etappe 8: Nice – Nice (118,4 km)