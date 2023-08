Unieke statistieken voor Primoz Roglic door ritzege en leiderstrui in Burgos

Dat Primož Roglič tot de beste wielrenners van zijn huidige generatie behoort, is wel duidelijk. Na zijn overwinning in de derde etappe van de Vuelta a Burgos 2023 staat de Sloveense klassementsrenner van Jumbo-Visma op liefst 75 profoverwinningen. Daarmee schaart hij zich tot een selecte club actieve profs met 75 zeges of meer.

Op sociale media heeft Ammattipyöräily een lijst gemaakt met actieve renners die al meer dan 75 keer op profniveau (UCI .1 of hoger) hebben gewonnen. Roglič is nu de zevende renner die zich tot dat gezelschap mag voegen. Mark Cavendish topt de lijst met 162 zeges en Peter Sagan met 121 overwinningen. Wat verder opvalt is dat het verder alleen maar sprintertypes zijn, behalve Roglič dan.

Zijn ritzege in de Vuelta a Burgos heeft de Sloveen nog een mijlpaal bezorgd. Roglič leidt nu ook in het algemeen klassement en mag daardoor voor de 125ste keer in zijn carrière een leiderstrui aantrekken in een profkoers. Die reeks begon in 2015 in de Ronde van Azerbeidzjan, toen hij nog voor Adria Mobil reed. Van alle etappekoersen waarin Roglič ooit de leiderstrui droeg, wist hij er maar liefst negentien (!) te winnen.

Het account Stats On Cycling vond nog een statistiek dat Rogla een koning is in het verzamelen van leiderstruien; sinds 2014 komt Chris Froome met 83 gedragen leiderstruien het dichtst in de buurt van Roglič. Daarna volgen Tadej Pogačar (64) en Remco Evenepoel (61).

📊👕125th leader-jersey for 🇸🇮Primoz Roglič after 🇪🇸Vuelta a Burgos s3. ➡️Most LJs received after a stage at pro-level since 2014:

125 | 🇸🇮Roglič

83 | 🇬🇧Froome

64 | 🇸🇮Pogačar

61 | 🇧🇪Evenepoel

46 | 🇬🇧Thomas

44 | 🇩🇰Vingegaard

43 | 🇫🇷Alaphilippe

36 | 🇬🇧Yates S.

35 | 🇦🇺Dennis — Cycling Statistics 📊 (@StatsOnCycling) August 17, 2023