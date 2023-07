‘Une petite bière pour la Jumbo’: Madiot poseert met bierbord na twist met Plugge

Na drie weken Tour de France verdienden de renners wel een biertje. Maar die van Jumbo-Visma moesten het wel bij een klein glaasje houden, vond Marc Madiot. “Een klein biertje voor Jumbo”, stond er op een bord waarmee de ploegmanager van Groupama-FDJ poseerde op de Champs-Élysées.

Madiot poseerde met Corentin Denolly, de maker van het bord, en ook bij een busje van Jumbo-Visma. De tekst betrof natuurlijk een knipoog naar de vete tussen Madiot en Richard Plugge, de teammanager van Jumbo-Visma. In de laatste week van de Tour kregen de twee het aan de stok, nadat Plugge had gezegd dat hij renners van ‘een Franse ploeg’ bier had zien drinken op de tweede rustdag. Op die rustdag zat Jumbo-Visma in hetzelfde hotel als Groupama-FDJ.

“Het is zielig en beschamend”, reageerde Madiot bij Le Parisien. “Ik hoop dat hij zijn mond houdt. Hou verdomme je bek! Op de rustdag drinken we traditiegetrouw wat met de directie. Het personeel dronk bier, maar de renners dronken alleen Perrier.”

Plugge reageerde gelaten op deze uitspraken. “Het was alsof de Franse revolutie was uitgebroken”, zei hij schouderophalend bij Sporza. “Ze moeten het zelf weten.”