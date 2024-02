Niels Bastiaens • dinsdag 27 februari 2024 om 19:17 dinsdag 27 februari 2024 om 19:17

Uittredend winnaar Milan Menten na Le Samyn: “Baaldag voor Lotto Dstny”

Video Milan Menten had zich zijn terugkeer naar Dour voor semiklassieker Le Samyn wel anders voorgesteld. Lotto Dstny had met Arnaud De Lie dé grote favoriet in haar rangen, maar zag de jonge Waal na een behoorlijk harde smak uitvallen. Menten zelf werd dertiende, maar had naar eigen zeggen al te diep in het krachtenarsenaal getast.

“Het was een baaldag voor de ploeg”, reageert de 24-jarige Limburger voor onze camera. “Ik had in mijn hoofd dat we vandaag met Arnaud een zeer grote kans hadden om te winnen. Ik zat met hem achteraan in de groep energie te sparen, toen ik ineens te horen kreeg dat hij gevallen was. Ik wist eigenlijk niet goed wat er aan de hand was. Het was heel hectisch in het oortje.”

Waarop de winnaar van een jaar geleden zélf moest schakelen. “Ik zat er daarna als enige van de ploeg nog bij. Het was moeilijk om me nog te plaatsen voor de sprint. Ik had immers al te veel sprints gereden voor de sprint. Mentaal was het ook niet simpel. Het was mijn eerste koers in drie weken, en dit is sowieso een moeilijke om erin te komen. Het was super hectisch, veel valpartijen. Echt een gekkenhuis.”

Anderzijds kan Menten het ook wel relativeren. Vorig jaar boekte hij in Dour zijn zege van de doorbraak, maar die herinneringen zullen nu niet gaan vervagen, verzekert hij. “Dat hoort bij een klassieker. Ik ga hier zeker nog terugkomen.”