donderdag 21 december 2023 om 11:21

Uitspraak Europees Hof over Super League voetbal kan ook gevolgen hebben voor wielrennen

Een uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de oprichting van een Super League in het voetbal kan ook grote gevolgen hebben voor het wielrennen. Een eigen Super League, opgericht door de grootste voetbalclubs van Europa, werd aanvankelijk verboden door Europese voetbalbond UEFA. Dat verbod is tegen de Europese regels, volgens het hof.

Voetbalorganisaties UEFA (Europese voetbalbond) en FIFA (wereldvoetbalbond) waren niet blij met de plannen voor een aparte competitie, genaamd de Super League, met bijna alle grote voetbalclubs van Europa aangevoerd door FC Barcelona en Real Madrid. Zij verboden die plannen en dreigden om clubs en spelers uit te sluiten voor onder meer het door hun georganiseerde WK voetbal, het EK voetbal en de Champions League.

Volgens het Europees Hof van Justitie hebben de voetbalbonden hun macht misbruikt. De eigen regels zijn onwettig verklaard en dus komt het ‘monopolie’ van de UEFA en de FIFA op het organiseren van voetbalcompetities te vervallen. Dit biedt kansen voor de mensen achter de Super League om hun plannen door te zetten. Er moet namelijk ruimte zijn voor vrije competitie, oordeelde het hof. Dat oordeel is bindend in de hele Europese Unie. UEFA en FIFA kunnen niet in hoger beroep gaan.

OneCycling

Deze uitspraak kan ook gevolgen hebben voor het wielrennen. Er zijn namelijk al jaren gesprekken gaande tussen enkele WorldTeams over een nieuw project: OneCycling. Er is al vaker sprake geweest van een eigen league, met Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers en Soudal Quick-Step als aanjagers. De huidige rol van de UCI (internationale wielerunie) en de ASO (organisator van onder meer Tour de France) lijkt daarin een beetje op die van de UEFA en de FIFA in het voetbal.

Oud-ploegleider Johan Bruyneel heeft op sociale media al gereageerd op het nieuws. “Ik zou graag een vlieg op de muur zijn bij de UCI en het kantoor van president David Lappartient deze ochtend. Het wordt tijd dat het dictatorschap van sportbonden tot een einde komt. Dit is geweldig nieuws voor het profwielrennen”, vindt Bruyneel, die van mening is dat de UCI niet de ‘eigenaar’ is van de wielersport.

Beluister deze WielerFlits Podcast vanaf 36:10 over de situatie rondom OneCycling: