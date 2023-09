maandag 11 september 2023 om 15:51

Uijtdebroeks voelt zich nog altijd goed, maar is op zijn hoede voor de derde week

Cian Uijtdebroeks is nog altijd maar twintig jaar en de Vuelta a España is zijn eerste kennismaking met een drieweekse rittenkoers, maar de Belgische klimmer staat na vijftien etappes keurig negende in het algemeen klassement. Wat mogen we de komende dagen nog verwachten van de renner van BORA-hansgrohe? Uijtdebroeks keek tijdens een persmoment alvast vooruit, maar ook terug op de voorbije twee weken.

Dat Cian Uijtdebroeks een grote toekomst voor zich heeft als ronderenner, dat was al langer duidelijk, maar de Belg schittert ondanks een gebrek aan ervaring ook al in zijn eerste grote ronde. In de voorbije bergritten bleek Uijtdebroeks sterk genoeg om de degens te kruisen met toppers als Sepp Kuss, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. En dat na twee weken koersen op het scherpst van de snede. “Mijn lichaam voelt nog goed aan”, citeert Sporza Uijtdebroeks tijdens een digitale persconferentie op de tweede rustdag.

“Ik voel wel dat ik al weken aan het koersen ben. Mijn spieren zijn moe, maar zeker na de Pyreneeën voel ik me nog redelijk fris.” En dat na een voor Uijtdebroeks al veelbewogen Vuelta. “Normaal is de Vuelta ontspannen, nu is er al veel gebeurd. Regen, waaiers, een val, pijn aan mijn zitvlak en wat ziekte. Het is nog niet de makkelijkste grote ronde geweest, maar dat is ook niet slecht. Ik leer hier veel uit en dat geeft ook veel vertrouwen voor de toekomst als je zoiets al meegemaakt hebt.”

“Als ik volgend jaar of over twee jaar voor een klassement zou gaan en voor het eerst in zo’n situatie zou belanden, dan zou het veel erger zijn. Nu zal het me meer ontspannen maken voor als het nog eens gebeurt. Kalmte bewaren, dat heeft me al het meeste bijgebracht. Mijn zitvlakblessure heeft me wat gedwarsboomd. Ik zat niet stabiel op mijn fiets en dat speelde de voorbije dagen meer in mijn hoofd dan iets anders. Maar het fysieke gevoel is goed.”

De jonge coureur staat voorlopig negende in het algemeen klassement en Uijtdebroeks hoopt zijn top 10-plaats in de komende ritten vast te houden. Of droomt hij stiekem van meer? “Uiteraard is ook ritwinst mooi, maar in mijn positie is dat nagenoeg onmogelijk. Ze laten mij niet in een vlucht gaan, dus is het klassement prioritair. Maar mocht het tegenvallen, dan verlies ik liever in één keer dertig minuten dan tien minuten, zodat ik later nog iets kan meepikken.”

Angst voor de derde week?

Op basis van de voorbije bergritten lijkt de coureur van BORA-hansgrohe op weg naar een top 10-notering in Madrid, maar Uijtdebroeks rekent zich zeker nog niet rijk. In de derde week kunnen er immers nog vreemde dingen gebeuren. “Mijn lichaam kent dit gegeven nog niet. Kijk naar Lenny Martinez. Hij vloog in de eerste week en heeft daarna in een mindere dag veel tijd verloren. Hij is net als ik nog heel jong. Soms wil je lichaam zoiets nog niet aanvaarden.”

“Als ik de benen van de jongste dagen kan behouden, dan heb ik vertrouwen dat ik mijn plaats kan vasthouden. En anders moeten we er maar uit leren. Top 10 zou amazing zijn.”