dinsdag 12 september 2023 om 16:04

Uijtdebroeks voelt zich niet geweldig: “Alsof ik wat ziek aan het worden ben”

Cian Uijtdebroeks was toch wel de revelatie van de voorbije bergritten in de Vuelta a España, maar de Belg klonk voor de start van de zestiende etappe een stuk minder optimistisch. De jonge klimmer van BORA-hansgrohe voelt zich namelijk niet topfit. “Alsof ik wat ziek aan het worden ben”, gaf hij voor de start mee aan Het Nieuwsblad.

Uijtdebroeks is nog altijd maar twintig jaar en de Vuelta a España is zijn eerste kennismaking met een drieweekse rittenkoers, maar de Belgische klimmer staat na vijftien etappes keurig negende in het algemeen klassement. Toch liep het de voorbije weken niet allemaal van een leien dakje. De Belg sukkelt namelijk al een tijdje met zadelpijn en voelt zich nu ook niet opperbest.

De 20-jarige Uijtdebroeks hoopt met een nieuw zadel het euvel op te lossen, zo gaf hij voor de start van de rit naar Bejes ook nog aan. De jonge coureur zal vandaag weer bij de les moeten zijn, aangezien de finale bijzonder pittig is. De finishstreep is namelijk getrokken op een slotklim van net geen vijf kilometer aan 8,8%.

Op basis van de voorbije bergritten lijkt Uijtdebroeks op weg naar een top 10-notering in Madrid, maar hij rekent zich zeker nog niet rijk. “Mijn lichaam kent het gegeven van de derde week nog niet. Kijk naar Lenny Martinez. Hij vloog in de eerste week en heeft daarna in een mindere dag veel tijd verloren. Hij is net als ik nog heel jong. Als ik de benen van de jongste dagen kan behouden, dan heb ik wel vertrouwen dat ik mijn plaats kan vasthouden.”