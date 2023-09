donderdag 14 september 2023 om 18:57

Uijtdebroeks verrast door aanval ploeggenoot Vlasov: “Weet niet of het ideaal was voor ons”

Een opvallend moment in de finale van de achttiende etappe van de Vuelta a España. Aleksandr Vlasov, de nummer acht van het klassement, trok ten strijde samen met ploeggenoot Nico Denz. De nummer zeven van het klassement was echter ook een renner van BORA-hansgrohe: Cian Uijtdebroeks. De Belg had de uitvalspoging van Vlasov niet aan zien komen vertelde hij na afloop van de rit aan Sporza.

“Voor mij was het een verrassing”, aldus Uijtdebroeks. “Plots kwamen ze met twee van achter (ook Nico Denz zat mee, red.). Ik was niet op de hoogte. Het was wel goed, want ik zat in een zetel en hoefde niets te doen. Maar daardoor werd het anderzijds nog zwaarder. Ik weet dus niet of het zo ideaal voor ons was.”

“We misten dan dat beetje kracht om mee te zijn met het eerste groepje, maar we hebben onze plaats behouden. Dat is positief”, aldus het 20-jarige talent, die later wel weer de aansluiting kon maken met Vlasov. Op dat moment sprak hij zijn ploeggenoot nog even aan op diens actie. “Toen we weer samen waren, heb ik hem gezegd: ‘Nu gaan we samenwerken, hè. We gaan elkaar niet aanvallen.’ Anders zou Joao Almeida (de nummer negen, red.) ermee gaan lopen.”

“Ik ben nog jong en ik ben de makkelijkste om te pakken (Uijtdebroeks doelt erop dat hij het plekje voor Vlasov bezet, red.), maar ook al was ik niet op de hoogte, we hebben toch goed kunnen controleren. We staan er nog.”