KNWU twijfelt over EK baanwielrennen in Wit-Rusland

Over vier weken staan de EK baanwielrennen gepland in Wit-Rusland, al is het maar de vraag of de Nederlandse equipe tegen die tijd zal afzakken naar hoofdstad Minsk. Thorwald Veneberg, directeur van de KNWU, voelt er namelijk weinig voor om zijn renners die kant op te sturen.

Volgens Veneberg is het momenteel niet verstandig om naar Wit-Rusland te reizen. Europese landen willen dat er sancties worden ingevoerd tegen het land na de veelbesproken arrestatie van journalist en blogger Roman Protasevitsj, die na een valse bommelding moest uitwijken naar Minsk en daar werd opgepakt op last van de Wit-Russische autoriteiten.

“We gaan echt naar een grote politieke crisis”, laat Veneberg weten in gesprek met NOS Langs de Lijn. “Voor ons telt het sportieve belang. Maar het moet ook geen expeditie worden, al helemaal niet als er allemaal gevolgen achter zitten die we niet kunnen overzien. Dan moet je het risico niet nemen.” De EK baanwielrennen zijn van 23 tot en met 27 juni in Minsk.

“Mijn advies is om het niet te doen”

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft inmiddels besloten om, op verzoek van demissionair premier Mark Rutte, voorlopig niet naar Wit-Rusland te vliegen. “We hebben opties op tickets met KLM, maar dat wordt een heel lastig verhaal”, aldus Veneberg. “Überhaupt om er te komen en moet je het dan doen? Ik zou er sowieso niet heen willen.”

“Er zijn echter ook sporters die zeggen: er zijn zo weinig wedstrijden, ik moet nog koersen voor de Olympische Spelen. Maar als je alle risico’s bij elkaar optelt, is mijn advies aan sporters om het niet te doen.” De KNWU zal vandaag met sportkoepel NOC*NSF en het ministerie van Buitenlandse Zaken om tafel zitten. Veneberg: “Voor maandag was er een grote kans dat we zouden gaan, maar ik neem aan dat het advies aangepast gaat worden.”