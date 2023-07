UCI zet Danny Stam (SD Worx) uit de Tour de France

SD-Worx-ploegleider Danny Stam is uit de Tour de France gezet. De UCI geeft gevaarlijk rijgedrag en de ongepaste opmerkingen over de jury na afloop van de vijfde etappe als reden aan voor het uit koers zetten van de Nederlander.

Demi Vollering kreeg donderdag een tijdstraf van twintig seconden vanwege stayeren achter de auto van Stam. De Nederlander reageerde daarna van zich af in de media. “Als je door zo’n akkefietje twintig seconden verliest en de UCI staat achter die beslissing, dan vraag ik me af of die mensen capabel zijn om zo’n wedstrijd te leiden. Kijk naar de mannen, daar is het vrij normaal dat ze zo teruggebracht worden. Er is ook geen duidelijke regelgeving”, zei Stam onder meer.

In het persbericht vertelt de UCI: “De tv-beelden laten duidelijk zien dat het inhalen van andere auto’s en rijders door de heer Stam van bijzonder gevaarlijke aard waren. Gezien de ongepaste opmerkingen die daarna volgden, heeft de jury besloten om de ploegleider uit koers te zetten.”

“De UCI zal verder geen commentaar meer geven over de zaak”, eindigt de internationale wielerunie.

Tour de France Femmes avec Zwift: UCI statement on the decision of UCI Commissaires’ Panel concerning Mr Danny Stam https://t.co/mXbGMjp4cP pic.twitter.com/P5FPKnbLnU — UCI_media (@UCI_media) July 28, 2023