Danny Stam over uitsluiting: “Heeft geen invloed op de rensters”

Danny Stam heeft vlak na het bekendmaken van het nieuws dat hij uit de Tour de France is gezet, gereageerd bij Eurosport. De ploegleider wil er liever niet te veel woorden aan vuil maken. “Of ik het ermee eens ben? We kunnen er niks meer aan veranderen. De beslissing is gemaakt.”

“Ik kan er wel wat van vinden, maar dat verandert niets. De UCI kwam het me vanochtend vertellen”, gaat hij verder. “Maar een echt duidelijke reden gaven ze niet. Ze vroegen of ik Frans kon spreken, maar dat is niet zo makkelijk voor mij. Daarna zeiden ze in het Engels: you cannot continue in the Tour de France because of the accident yesterday.”

Van een ding is de ploegleider wel zeker: “Deze beslissing zal geen invloed hebben op mijn rensters de laatste dagen.”

