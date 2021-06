UCI-voorzitter Lappartient wuift kritiek weg: “Wielrennen is nu eenmaal wielrennen”

Er heerst veel onvrede in het Tourpeloton na de talloze valpartijen in de finale van de derde etappe met aankomst in Pontivy. Zo was teammanager Marc Madiot na afloop furieus over het parcours, maar UCI-voorzitter David Lappartient wuift de kritiek weg. “Wielrennen is nu eenmaal wielrennen”, klinkt het.

Volgens Lappartient was er niks mis met het parcours naar zijn geboortestad. “De wegen waren fantastisch en er waren geen verkeerseilanden. Het was gewoon een technisch parcours, maar de renners kregen aan het einde wel een mooie rechte lijn voorgeschoteld. Het ging bijzonder snel omdat Pontivy nu eenmaal wat lager ligt. Er was vooral veel nervositeit in het peloton”, citeert Ouest-France.

“Primož Roglič en Caleb Ewan vallen zelf… De meeste valpartijen ontstaan door een gebrek aan waakzaamheid, concentratieverlies”, gaat Lappartient verder. “Ik kan het echter wel begrijpen, aangezien de renners de hele dag zo gestresseerd zijn. Op een gegeven moment gaat het dan mis. Iedereen wil van voren rijden, maar dat is niet mogelijk. Ik denk alleen niet dat we het kunnen afsteken op het parcours.”

Stadscentra

Lappartient kan naar eigen zeggen niks met de kritiek van Madiot. “Madiot laat zich altijd meeslepen. Het wielrennen is nu eenmaal zo, al doet het mij ook pijn om zoveel renners te zien vallen. Madiot zegt vaak dat hij niet houdt van wedstrijden in de woestijn, maar als hij nog steeds wedstrijden wil laten aankomen in stadscentra, moet hij ook accepteren dat het parcours iets technischer is.”

Eerder dit jaar spraken we nog met de UCI-voorzitter over de veiligheid van renners in het wielrennen. “Veiligheid heeft momenteel de topprioriteit bij de UCI”, klonk het in februari. “We gaan er alles aan doen om de veiligheid van de renners in alle koersen te verbeteren. Ieder ongeluk dat voorkomen had kunnen worden, is er een te veel. Daarom gaan we flink in de veiligheid investeren.”

