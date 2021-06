Marc Madiot haalt uit na gevaarlijke finale: “Als we niets veranderen, gaan er doden vallen”

Marc Madiot is furieus na de chaotische finale van de derde etappe in de Tour de France. De ploegbaas van Groupama-FDJ reageerde kort na de finish in Pontivy, waar Tim Merlier de zege pakte, emotioneel op de Franse tv. “We moeten iets veranderen, dit gaat niet goed zo”, roept hij op.

“Er zijn gezinnen die naar de Tour de France kijken, er zijn kinderen die de Tour de France zien op televisie en er kijken moeders naar de Tour de France… Ik begrijp heel goed dat ze niet willen dat hun kinderen gaan wielrennen. Ik ben zelf ook vader en ik wil dat mijn kind geen profwielrenner wordt, nadat ik dit gezien heb”, is Madiot fel voor de camera’s van France Télévision.

De finale op weg naar Pontivy was smal en enkele kilometers in dalende lijn. Dat zorgde voor de nodige nervositeit en valpartijen, met Primož Roglič (blessures en tijdverlies), Jack Haig (opgave) en Caleb Ewan (opgave) als grootste slachtoffers.

“Dit is geen wielrennen meer”, oordeelt Madiot. “Op deze manier kunnen we niet doorgaan. We moeten dingen gaan veranderen. Of het nu gaat om materiaal, trainingen, de oortjes… Er moet iets veranderen, wat dit gaat niet goed zo. Als we dat niet doen, gaan er doden vallen. Het is wielrennen onwaardig. Ik heb geen zin om dat nieuws straks aan de families te gaan vertellen. En dat is de schuld van iedereen.” Daarmee doelt Madiot op de renners, de organisatoren en alle andere betrokkenen.