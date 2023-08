Abu Dhabi organiseert WK wielrennen 2028

De WK wielrennen 2028 zullen plaatsvinden in Abu Dhabi. Dat is bekendgemaakt op een UCI-congres voorafgaande aan de WK in Glasgow. Ook de WK baanwielrennen van 2029 worden georganiseerd in het hoofdemiraat van de Verenigde Arabische Emiraten.

Abu Dhabi had van 2015 tot en met 2018 een eigen rittenkoers, de Abu Dhabi Tour. Alejandro Valverde was de laatste winnaar van deze ronde. Vanaf 2019 is er de UAE Tour, die ook jaarlijks Abu Dhabi aandoet. Tim Merlier won er dit jaar bijvoorbeeld de zesde etappe.

De WK wielrennen vonden één keer eerder plaats in het Midden-Oosten. In 2016 was Qatar gastheer. Peter Sagan kroonde zich toen tot wereldkampioen op de weg bij de elite mannen, terwijl Tony Martin de individuele tijdrit won. Bij de vrouwen was er succes voor de Amalie Dideriksen (wegrit) en Amber Neben (tijdrit).

Locaties WK wielrennen

2023: Glasgow

2024: Zürich

2025: Kigali

2026: Montréal

2027: Haute-Savoie

2028: Abu Dhabi