UCI Team Ranking: Jumbo-Visma bezig aan opmars

De UCI heeft dinsdag 30 maart een update doorgevoerd in de Team Ranking van 2021. Deceuninck-Quick-Step is nog altijd de leider, maar verder zijn er veel verschuivingen in de top-10. Zo zijn INEOS Grenadiers (tweede) en Jumbo-Visma (derde) bezig aan een opmars.

INEOS moest vorige week nog de tweede plek afstaan aan Trek-Segafredo, maar de Britse formatie deed in de Ronde van Catalonië uitstekende zaken met een 1-2-3’tje in het eindklassement en wist zo een karrenvracht aan punten binnen te slepen. Jumbo-Visma is eveneens een grote winnaar: de Nederlandse ploeg stijgt, na onder meer de zege van Wout van Aert in Gent-Wevelgem, van plek zes naar drie.

Trek-Segafredo zakt drie plaatsen en staat nu vijfde in de UCI Team Ranking. De Amerikaanse formatie mocht door twee positieve coronatests niet starten in Gent-Wevelgem en moet woensdag waarschijnlijk ook noodgedwongen passen voor Dwars door Vlaanderen. UAE Emirates, de ploeg van Tourwinnaar Tadej Pogačar, staat momenteel vierde.

Verschuivingen

Ook Alpecin-Fenix (van negen naar zeven), AG2R Citroën (nu negende) en Team BikeExchange (nu tiende) maken een sprong op de ranglijst. De Australische formatie komt met stip de top-10 binnen. BORA-hansgrohe (nu zesde) en Bahrain Victorious (de nieuwe nummer acht) zakken een plaatsje, Astana-Premier Tech valt zelfs helemaal uit de top-10.

Buiten de top-10 is de stijging van vier plaatsen van Qhubeka ASSOS opvallend. Ook Total Direct Energie, Movistar en Cofidis stijgen op de wereldranglijst. Team DSM blijft steken op plaats achttien. Het Spaanse Movistar is overigens nieuw in de top-20. Dit gaat ten koste van EF Education-Nippo, de ploeg van Jonathan Vaughters.

ProTeams

Alpecin-Fenix is nog altijd het beste ProTeam in de UCI Team Ranking. Arkéa-Samsic is inmiddels niet meer de naaste belager, aangezien de formatie van Nairo Quintana en de veelbesproken Nacer Bouhanni is ingehaald door Total Direct Energie. Het verschil tussen Alpecin-Fenix en Total Direct Energie is meer dan duizend punten.

De posities van de ProTeams zijn interessant om in de gaten te houden. Het beste ProTeam op de UCI Team Ranking 2021 moet volgens de UCI-regels voor elke WorldTour-wedstrijd in 2022 een wildcard aangeboden krijgen, inclusief de drie grote rondes. De ploeg die als tweede eindigt, krijgt voor alle eendagskoersen uit de WorldTour een uitnodiging.

UCI Team Ranking (op 30 maart 2021)

1. Deceuninck-Quick-Step – 4.251 punten

2. INEOS Grenadiers – 3.259 punten

3. Jumbo-Visma – 2.825 punten

4. UAE Emirates – 2.511 punten

5. Trek-Segafredo – 2.439 punten

6. BORA-hansgrohe – 2.301 punten

7. Alpecin-Fenix – 2.096 punten

8. Bahrain Victorious – 2.040 punten

9. AG2R Citroën – 1.917 punten

10. Team BikeExchange – 1.697 punten

11. Qhubeka ASSOS – 1.609 punten

12. Astana-Premier Tech – 1.571 punten

13. Lotto Soudal – 1.411 punten

14. Israel Start-Up Nation – 1.402 punten

15. Groupama-FDJ – 1.359 punten

16. Total Direct Energie – 953 punten

17. Arkéa-Samsic – 868 punten

18. Team DSM – 836 punten

19. Movistar – 821 punten

20. Cofidis – 818 punten

21. EF Edcuation-Nippo – 806 punten

24. Intermarché-Wanty-Gobert – 522 punten

Beste vijf ProTeams op de UCI Team Ranking (op 30 maart 2021)

7. Alpecin-Fenix – 2.096 punten

16. Total Direct Energie – 953 punten

17. Arkéa-Samsic – 868 punten

22. Bingoal Pauwels Sauces WB – 802 punten

23. B&B Hotels p/b KTM – 529 punten

Volledige UCI Team Ranking

One Day Race World Ranking

In de ranglijst die de UCI bijhoudt inzake de eendagswedstrijden is Wout van Aert de nieuwe leider. De Belg van Jumbo-Visma is door zijn zege in Gent-Wevelgem voorbijgegaan aan Mathieu van der Poel, die nu tweede staat. Van Aert heeft 2.356 punten, tegenover 2.160 punten voor Van der Poel. Julian Alaphilippe is derde met 1.366 punten.

Hierbij moet aangemerkt worden dat de UCI One Day Race World Ranking een doorlopende ranking is. Punten die in 2020 behaald werden, komen te vervallen als de editie van 2021 gereden is.

1. Wout van Aert – 2.356 punten

2. Mathieu van der Poel – 2.160 punten

3. Julian Alaphilippe – 1.366 punten

4. Giacomo Nizzolo – 1.240 punten

5. Florian Sénéchal – 1.240 punten

6. Marc Hirschi – 1.200 punten

7. Michael Matthews – 975 punten

8. Jakob Fuglsang – 913 punten

9. Tim Merlier – 863 punten

10. Primož Roglič – 855 punten