UCI Team Ranking: INEOS Grenadiers breidt voorsprong uit

INEOS Grenadiers boven in de UCI Team Ranking. De UCI heeft deze week weer een nieuwe update doorgevoerd in de Team Ranking van 2021 en de Britse formatie wist dankzij een succesvolle Giro d’Italia nog verder uit te lopen op naaste belagers Deceuninck-Quick-Step en Jumbo-Visma.

Vorige week was het verschil nog 27 punten, nu is de voorsprong van INEOS Grenadiers op Deceuninck-Quick-Step gegroeid naar meer dan 900 punten. Jumbo-Visma staat nog altijd derde en ook UAE Emirates doet aan consolideren. Bahrain Victorious en Team BikeExchange zijn de grote winnaars in het linkerrijtje.

Bahrain Victorious werd met de verrassend sterke Damiano Caruso onverhoopt tweede in de Giro d’Italia en maakt zo een sprong (van acht naar vijf) op de UCI-ranking. Team BikeExchange, derde in de voorbije Giro met Simon Yates, doet nog beter en stijgt van plek twaalf naar acht. Alpecin-Fenix en BORA-hansgrohe moeten een plekje inleveren.

De grote verliezer in de ranking is Trek-Segafredo. De ploeg van onder meer Vincenzo Nibali, Jasper Stuyven en Bauke Mollema was vorige week nog de nummer zeven in de stand, maar vindt zichzelf nu terug op plek tien. In het rechterrijtje zien we onder meer dat Astana-Premier Tech en Arkéa-Samsic goede zaken doen.

UCI Team Ranking (op 1 juni 2021)

1. INEOS Grenadiers – 8.066 punten

2. Deceuninck-Quick-Step – 7.127 punten

3. Jumbo-Visma – 5.476 punten

4. UAE Emirates – 4.574 punten

5. Bahrain Victorious – 4.264 punten

6. Alpecin-Fenix – 4.039 punten

7. BORA-hansgrohe – 3.752 punten

8. Team BikeExchange – 3.616 punten

9. AG2R Citroën – 3.466 punten

10. Trek-Segafredo – 3.408 punten

11. Astana-Premier Tech – 3.255 punten

12. Movistar – 3.197 punten

13. Israel Start-Up Nation – 3.127 punten

14. Groupama-FDJ – 3.104 punten

15. Cofidis – 2.451 punten

16. Arkéa-Samsic – 2.337 punten

17. Qhubeka ASSOS – 2.324 punten

18. Lotto Soudal – 2.208 punten

19. Total Direct Energie – 1.802 punten

20. Team DSM – 1.747 punten

21. EF Education-Nippo – 1.565 punten

23. Intermarché-Wanty-Gobert – 1.136 punten

Alpecin-Fenix is al wekenlang het beste ProTeam in de UCI Team Ranking. De Belgische ploeg staat nu op 4.039 punten. Het verschil met nummer twee Arkéa-Samsic is, net als vorige week, ruim 1.600 punten. Total Direct Energie, Bingoal Pauwels Sauces-WB en Caja Rural-Seguros RGA zijn de volgende ProTeams in de stand.

De posities van de ProTeams zijn interessant om in de gaten te houden. Het beste ProTeam op de UCI Team Ranking 2021 moet volgens de UCI-regels voor elke WorldTour-wedstrijd in 2022 een wildcard aangeboden krijgen, inclusief de drie grote rondes. De ploeg die als tweede eindigt, krijgt voor alle eendagskoersen uit de WorldTour een uitnodiging.

Beste vijf ProTeams op de UCI Team Ranking (op 1 juni 2021)

6. Alpecin-Fenix – 4.039 punten

16. Arkéa-Samsic – 2.337 punten

19. Total Direct Energie – 1.802 punten

22. Bingoal Pauwels Sauces WB – 1.266 punten

24. Caja Rural-Seguros RGA – 1.135 punten

Volledige UCI Team Ranking

UCI Team Ranking van 25 mei