INEOS Grenadiers nieuwe koploper in UCI Team Ranking

De UCI heeft deze week weer een nieuwe update doorgevoerd in de Team Ranking van 2021. Een grote wijziging aan kop, want INEOS Grenadiers is de nieuwe aanvoerder van de ranglijst. Deceuninck-Quick-Step heeft de afgelopen week geen punten gescoord, terwijl de Britse ploeg ruim 300 punten pakte.

INEOS Grenadiers heeft nu 27 punten voorsprong op Deceuninck-Quick-Step. De derde plaats is, op bijna 1.600 punten achterstand, voor Jumbo-Visma. Daarachter behouden UAE Emirates, Alpecin-Fenix en BORA-hansgrohe hun posities in de top van de UCI Team Ranking. Verderop in de top-10 wisselen Trek-Segafredo en Bahrain Victorious van plek.

Movistar heeft op zijn beurt de tiende plek overgenomen van BikeExchange, dat wegzakt naar de twaalfde plaats. Ook het succesvolle Qhubeka ASSOS maakt een sprong op de ranking, voorbij Arkéa-Samsic en Lotto Soudal. En buiten de top-20 heeft EF Education-Nippo een plekje moeten inleveren ten koste van Bingoal Pauwels Sauces WB.

Volgende week zullen de nodige verschuivingen plaatsvinden in de stand van de UCI Team Ranking, omdat dan ook de punten van het Giro-eindklassement en de andere nevenklassementen doorgevoerd worden.

UCI Team Ranking (op 25 mei 2021)

1. INEOS Grenadiers – 6.746 punten

2. Deceuninck-Quick-Step – 6.719 punten

3. Jumbo-Visma – 5.151 punten

4. UAE Emirates – 4.501 punten

5. Alpecin-Fenix – 3.904 punten

6. BORA-hansgrohe – 3.533 punten

7. Trek-Segafredo – 3.336 punten

8. Bahrain Victorious – 3.314 punten

9. AG2R Citroën – 3.305 punten

10. Movistar – 3.131 punten

11. Israel Start-Up Nation – 2.953 punten

12. Team BikeExchange – 2.921 punten

13. Astana-Premier Tech – 2.761 punten

14. Groupama-FDJ – 2.746 punten

15. Cofidis – 2.386 punten

16. Qhubeka ASSOS – 2.324 punten

17. Arkéa-Samsic – 2.277 punten

18. Lotto Soudal – 2.138 punten

19. Total Direct Energie – 1.764 punten

20. Team DSM – 1.402 punten

22. EF Education-Nippo – 1.221 punten

23. Intermarché-Wanty-Gobert – 1.117 punten

Alpecin-Fenix is al wekenlang het beste ProTeam in de UCI Team Ranking. De Belgische ploeg staat nu op 3.904 punten. Het verschil met nummer twee Arkéa-Samsic is ruim 1.600 punten. Total Direct Energie en Bingoal Pauwels Sauces-WB zijn het derde en vierde ProTeam in de stand. B&B Hotels was vorige week nog vijfde, maar die plek is overgenomen door Caja Rural-Seguros RGA.

De posities van de ProTeams zijn interessant om in de gaten te houden. Het beste ProTeam op de UCI Team Ranking 2021 moet volgens de UCI-regels voor elke WorldTour-wedstrijd in 2022 een wildcard aangeboden krijgen, inclusief de drie grote rondes. De ploeg die als tweede eindigt, krijgt voor alle eendagskoersen uit de WorldTour een uitnodiging.

Beste vijf ProTeams op de UCI Team Ranking (op 25 mei 2021)

5. Alpecin-Fenix – 3.904 punten

17. Arkéa-Samsic – 2.277 punten

19. Total Direct Energie – 1.764 punten

21. Bingoal Pauwels Sauces WB – 1.256 punten

24. Caja Rural-Seguros RGA – 1.112 punten

Volledige UCI Team Ranking

