woensdag 29 november 2023 om 17:18

UCI stelt extra eis voor gebruik van drones tijdens wielerkoersen

De UCI gaat de regels omtrent het gebruik van drones rondom wielerkoersen aanpassen vanaf 1 januari 2024. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet er minstens vijf meter zitten tussen een drone en renners of toeschouwers.

Dat heeft de internationale wielerunie laten weten in een aangekondigd amendement, een formele wijziging van een officieel document. In regel 1.2.035 bis staat dat organisatoren al het mogelijke moeten doen aan veiligheidsmaatregelen. Daarbij is het toegestaan om fotografen en cameramensen toe te staan in bijvoorbeeld kleine vliegtuigen.

Ook zijn drones toegestaan daarvoor, maar de regelgeving daarover wordt aangescherpt. In die regels staat al dat een luchtvaartuig de sportieve verloop niet mag beïnvloeden en dat er een risicobeoordeling gemaakt moet worden, waarbij renners, officials en toeschouwers van op de hoogte zijn.

Aan het reglement wordt de volgende regel vanaf het nieuwe jaar dus toegevoegd: “Bovendien moeten drones die gebruikt worden voor het maken van foto- of video-opnames onder alle omstandigheden een afstand van ten minste vijf (5) meter bewaren tot elke renner of toeschouwer.”

Aangezien het gaat om het document over de ‘Algemene Organisatie van Wielrennen als Sport’, lijkt deze regelgeving alle aan de UCI gerelateerde wielersporten te treffen. Tijdens het WK veldrijden 2023 in Hoogerheide werd nog een drone gebruikt om de renners te volgen.