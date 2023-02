Unieke dronebeelden zorgen voor sensatie op WK veldrijden: “Gaan het vaker terugzien”

De voorbije dagen ging het tijdens de wereldkampioenschappen veldrijden in Hoogerheide vaak over de massale publieke belangstelling en de strijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, maar ook ‘de drone’ was een populair gespreksonderwerp. Het zwarte onbemande vliegtuigje zorgde voor spectaculaire beelden tijdens de cross.

In het bos, tussen laaghangende takken en door scherpe bochten: de televisiekijker kon op niet eerder geziene wijze de veldrijders volgen op het parcours in Hoogerheide. Twee jonge Vlamingen waren verantwoordelijk voor de unieke dronebeelden: piloot Jan Crommelinck en spotter Tim Verbruggen. Crommelinck bestuurde de drone tijdens de verschillende wedstrijden, Verbruggen moest bepalen wanneer het veilig was om op te stijgen.

De twee hadden tijdens het WK een eigen tent in het midden van het bos, ver weg van de menigte. Voor de tent was een kleine stellage gebouwd, waar Crommelinck met zijn virtual reality-bril de zelfgebouwde drone bestuurde. Verbruggen had dan weer overleg met de regie en stond in nauw contact met zijn Vlaamse collega. “Eén woordje: live. En dan vlieg ik mee met de renners door het bos. Ik moet volledig gefocust zijn, want veiligheid is alles. Er mag niets misgaan”, schetst Crommelinck in gesprek met de NOS.

“Het is niet gevaarlijk als hij uit de lucht valt”

In heel wat Belgische veldritten worden er al drones ingezet, maar de UCI hield de boot toch wat langer af. “Ook de afgelopen dagen hebben ze meermaals gevraagd om hoger te vliegen. Drie meter wilden ze. Dat gaat niet, want de camera staat recht op de drone. Dan kijk je dus over de renners heen. Hoe hoger, hoe veiliger. Hoe dan? In dit geval is hoger zeker niet veiliger.”

Crommelinck, een van de beste dronepiloten van Europa, schetst de gevaren. “De moeilijkste opdrachten zijn als je tussen mensen door moet vliegen, in één shot. Je weet nooit of iemand een onverwachte beweging maakt. Gevaarlijk is het niet als hij uit de lucht valt. De klap is gelijk aan een licht duwtje. Maar zo’n scenario is wel mijn nachtmerrie. Veiligheid is alles voor mij. Tegenwoordig werken de meeste drones op een gps-systeem, maar deze is volledig handmatig. Een gps kan storen, daarom wil ik alles in eigen hand houden. En hij is zo ook veel wendbaarder.”

“Bij het veldrijden zou dit best de doorbraak van de drone kunnen zijn” Pim Marks was namens de NOS verantwoordelijk voor de regie van de wereldkampioenschappen veldrijden, en is zeer enthousiast over de nieuwe dronebeelden. “Bij de NK veldrijden in Zaltbommel hebben we ook een drone gebruikt. Er is nog altijd een strenge regelgeving rond het gebruik van drones. Zo mag je meestal niet over publiek vliegen. Nu was het wel wat ingewikkelder, omdat met name de UCI zich veel zorgen maakte over de veiligheid van de renners.” “Naarmate het weekend vorderde en iedereen zag hoe prachtig de beelden waren en het vertrouwen bij de UCI groeide, konden we meer risico nemen. Bij de mannen zat de kijker echt op de schouder van Mathieu en Wout. Ik heb, denk ik, bij de profs in de helft van de gevallen gekozen voor de dronebeelden. Misschien wel vaker.” Gaan we de drone nu vaker terugzien bij sportevenementen? “Dat denk ik zeker. Sport op een afgesloten parcours is daar heel geschikt voor. Maar ook bij de finish van een wielerkoers kan het een meerwaarde zijn. Bij het veldrijden zou dit best de doorbraak van de drone kunnen zijn”, aldus Marks.