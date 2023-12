vrijdag 8 december 2023 om 15:08

UCI schorst ex-Lotto Dstny-ploegleider die seingever aanreed tijdens GP Rik van Looy

De UCI heeft ploegleider Carl Roes met een half jaar geschorst. Als ploegleider van het Lotto Dstny Development Team ging Roes in de fout tijdens de GP Rik van Looy (1.2), half september. Hij mocht het parcours niet oprijden, maar probeerde dat toch en raakte daarbij een seingever die hem probeerde tegen te houden. De man kwam ten val, maar de ploegleider zette zijn weg voort in de koers.

De UCI boog zich over het incident en schrijft nu in een statement: “Toen ploegleider Carl Roes na een omleiding terug op het parcours kwam, negeerde hij de instructies van een seingever, manoeuvreerde zich rondom hem en werkte hem zo tegen de grond. Roes erkende dat hij de UCI-regels overtrad en hij accepteerde de sanctie die werd voorgesteld door de UCI, met name een schorsing van zes maanden die ingaat vanaf 20 januari 2024.”

De Internationale Wielerunie benadrukt nog dat het veiligheid hoog in het vaandel draagt. “De veiligheid van renners, mensen die betrokken zijn bij de wedstrijd en langs de kant van de weg is een prioriteit voor de UCI. De UCI kan daarom geen gedrag tolereren dat de veiligheid in gevaar brengt en herinnert al haar belanghebbenden aan de noodzaak om te voldoen aan haar reglementen.”

Ontslag

Roes werd na het incident meteen op non-actief gezet door zijn werkgever, maar nam daags nadien ontslag. “Ik ben erg aangedaan door dit incident. Daarom heb ik beslist om mij na veertig jaar volledig terug te trekken uit de sport die ik met veel passie heb beleefd. Ik wil nogmaals mijn oprechte excuses aanbieden aan de seingever, de organisatie, mijn ploeg Lotto-Dstny en de wielerwereld”, klonk het toen.