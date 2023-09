dinsdag 19 september 2023 om 08:55

Lotto Dstny zet ploegleider op non-actief na aanrijden van seingever

Lotto Dstny heeft ploegleider Carl Roes van de opleidingsploeg op non-actief gezet. Dit naar aanleiding van een voorval in de GP Rik Van Looy, afgelopen zondag. Roes reed tijdens die koers een seingever aan.

Roes zat tijdens de wedstrijd achter het stuur van de volgwagen. Hij mocht het parcours niet oprijden, probeerde dat toch en raakte daarbij de seingever. De man kwam ten val, maar de ploegleider zette zijn weg voort in de koers. Het incident is te zien op beelden van RTV.

“Dit is een zeer spijtig en onaanvaardbaar incident”, aldus CEO Stéphane Heulot. “Zodra wij dit nieuws vernamen, hebben we de ploegleider op non-actief gezet. Voor zulk gedrag bestaat geen enkel excuus, dit mag gewoon niet gebeuren in een wedstrijd. Wij willen verder ook uitdrukkelijk onze excuses aan de seingever en de organisatie overbrengen.”

“Carl beseft dat hij een fout heeft gemaakt”, zegt Heulot tot slot over Roes. Laatstgenoemde was volgens Lotto Dstny ‘bijzonder aangedaan’ door het incident en heeft na de koers direct contact opgenomen met het slachtoffer. “Hij sprak al met de seingever en bood z’n excuses aan. Wij nemen deze zaak zeer ernstig en beraden ons nu over verdere maatregelen, in afwachting daarvan komt Carl niet meer in actie.”