dinsdag 19 september 2023 om 16:32

Lotto Dstny-ploegleider neemt drastisch besluit na aanrijden van seingever

Carl Roes zal niet meer terugkeren als ploegleider van het Lotto Dstny Development Team. De Belg was al op non-actief gezet door zijn werkgever nadat hij afgelopen zondag tijdens de koers een seingever aanreed. “Ik maakte een grote inschattingsfout”, trekt Roes het boetekleed aan.

Roes doelt op een voorval van afgelopen zondag in de GP Rik Van Looy. De ploegleider zat tijdens de wedstrijd achter het stuur van de volgwagen. Hij mocht het parcours niet oprijden, probeerde dat toch en raakte daarbij de seingever. De man kwam ten val, maar de sportief directeur zzette zijn weg voort in de koers. Het incident is te zien op beelden van RTV.

De grote baas van Lotto Dstny, ex-renner Stéphane Heulot, had het eerder vandaag over een “zeer spijtig en onaanvaardbaar incident. Zodra wij dit nieuws vernamen, hebben we de ploegleider op non-actief gezet. Voor zulk gedrag bestaat geen enkel excuus, dit mag gewoon niet gebeuren in een wedstrijd. Wij willen verder ook uitdrukkelijk onze excuses aan de seingever en de organisatie overbrengen.”



Inmiddels heeft ook Roes gereageerd, en gaat hij diep door het stof. “Ik maakte een grote inschattingsfout en gaf prioriteit aan sportieve belangen in plaats van aan de reglementering en de veiligheid. Dit is totaal verkeerd en onaanvaardbaar. Ik wil dan ook mijn oprechte excuses aanbieden aan de seingever, aan de organisatie en aan mijn ploeg.”

Roes doet vervolgens ook zijn kant van het verhaal. “Onze renner Jelle Harteel had een mechanisch defect in de voorlaatste ronde bij de passage over de kasseien in de Lommelstraat”, verduidelijkt hij. “Na een snelle fietswissel was Jelle vertrokken zonder bidons. Aangezien we daarna door enkele smalle straten moesten rijden en we bijna in de slotronde waren, besloot ik om een klein stuk van het parcours af te snijden.”

“Ik besef maar al te goed dat ik in de fout ging”

“Op die manier zou ik de andere ploegleiders niet hinderen. Bij het verlaten van die smalle zone wilde ik opnieuw aanpikken achter onze renner. Ik ben dan gestopt bij de seingever. Op het moment dat ik vertrek, wil de seingever me tegenhouden en raak ik hem met de spiegel van de wagen waardoor hij ten val komt. Ik besef maar al te goed dat ik in de fout ging, maar mensen die me persoonlijk kennen weten dat dit niet mijn ware aard is en zulk gedrag totaal niet bij me past.”

“Dit praat de feiten niet goed. In deze wedstrijd maakte ik een fout – in de hectiek van de koers – en ik ben er het hart van in. Ik heb enorm veel spijt. Al meteen na mijn actie en ook na de koers informeerde ik daarom meteen bij de organisatie naar de seingever. Ik kreeg zijn contactgegevens en heb hem diezelfde avond nog gecontacteerd en me geëxcuseerd voor mijn gedrag.”

Roes werd vervolgens op non-actief gezet, maar houdt de eer nu aan zichzelf. “Ik ben erg aangedaan door dit incident. Daarom heb ik beslist om mij na veertig jaar volledig terug te trekken uit de sport die ik met veel passie heb beleefd. Ik wil nogmaals mijn oprechte excuses aanbieden aan de seingever, de organisatie, mijn ploeg Lotto-Dstny en de wielerwereld”, besluit hij.