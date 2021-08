UCI schorst Duitse bondscoach Patrick Moster tot eind 2021

De UCI heeft de Duitse wielercoach Patrick Moster tot aan 31 december geschorst vanwege zijn ongepaste opmerkingen tijdens de individuele tijdrit voor mannen op de Olympische Spelen van Tokio. Moster is akkoord gegaan met zijn schorsing.

De tuchtcommissie van de UCI had Moster al een voorlopige schorsing opgelegd omdat zijn opmerkingen discriminerend waren en in strijd met de basisregels van fatsoen en het artikel 12.4.017 (d) van de UCI-reglementen.

Moster gaf tegenover de tuchtcommissie toe dat hij de regels had overtreden en stemde in met het opleggen van een schorsing tot aan 31 december 2021. Tot die tijd mag hij in geen enkele hoedanigheid actief zijn bij wedstrijden.

De UCI benadrukt in een persbericht dat de straf van de tuchtcommissie een aanvulling is op de maatregelen die zijn genomen door de Duitse bond.