UCI-ranking Veldrijden: Eli Iserbyt nieuwe leider, Marianne Vos duikt top 10 binnen

Dat de wereldbekerwedstrijden in het veldrijden een grote invloed hebben op de UCI-ranking, is nog maar eens duidelijk na de openingsmanche in Waterloo. Beide winnaars – Eli Iserbyt en Marianne Vos – doen uitstekende zaken in het nieuwe klassement. Vos springt zelfs van 20 naar 7.

De UCI-ranking werd begin dit seizoen op nul gezet. Alleen de resultaten van het WK in Oostende, eind januari, werden in rekening genomen. Mathieu van der Poel was dus de eerste leider, voor Wout van Aert en Toon Aerts. Na de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen – waarin Van der Poel en Van Aert nog niet in actie kwamen – nam Aerts de leiding over.

Maar dé wedstrijden die de ranking de eerste maanden zullen bepalen, zijn uiteraard die van de Wereldbeker, waar de winnaar 200 punten extra op zijn conto krijgt. Daarvoor moet Iserbyt al vijf Ethias Crossen winnen. Vandaar ook de grote wijzigingen in de nieuwe ranking die de UCI gisteren publiceerde.

Door zijn zege in Waterloo, springt Eli Iserbyt van vijf naar één. Toon Aerts zakt naar twee, Michael Vanthourenhout stijgt op zijn beurt van zeven naar drie. Grote verliezers zijn uiteraard Van der Poel (van twee naar vijf), Van Aert (van drie naar acht) en Sweeck (van vier naar negen). In de wetenschap dat ook vandaag én zondag nog voor de Wereldbeker gecrost wordt in de VS, zal de schade de komende dagen alleen maar oplopen.

UCI Ranking

Bij de vrouwen doet uiteraard Marianne Vos de beste zaak. Zij stijgt van plaats twintig naar zeven. De top zes blijft wat het was. Grootste verliezer bij de dames is Ceylin del Carmen Alvardo, die momenteel buiten strijd is. Zij zal de volgende dagen alleen maar verder wegzakken. De UCI-ranking is belangrijk voor de startorde in de niet-Wereldbekerwedstrijden.

UCI Ranking