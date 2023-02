UCI presenteert kalender Wereldbeker veldrijden met vijf nieuwe crossen

De UCI heeft de kalender bekendgemaakt voor de Wereldbeker veldrijden 2023-2024. Daarin zitten vijf crossen die of terugkeren in de Wereldbeker of voor het eerst in de Wereldbeker zijn opgenomen.

Die crossen zijn Dendermonde, Namen (België), Troyes, Flamanville (Frankrijk) en Hoogerheide. Hoogerheide keert dit jaar weer terug in de Wereldbeker nadat de Brabantse gemeente vorig jaar het decor vormde van het wereldkampioenschap veldrijden.

Tegenover de vijf nieuwe crossen staat een (voorlopige) exit voor de veldritten in Overijse, Besançon, Beekse Bergen, Tabor en Fayetteville. Tabor ontbreekt omdat hier aankomend jaar het WK veldrijden wordt georganiseerd.

Ook het ontbreken van Fayetteville is opvallend. De organisatie van de Amerikaanse cross klaagde afgelopen seizoen al over het matige deelnemersveld en heeft de stekker eruit getrokken. Dat betekent dat er aankomend jaar slechts een Wereldbeker-cross in de Verenigde Staten wordt verreden.

Wereldbeker veldrijden 2023-2024

15-10: Waterloo

29-10: Maasmechelen

12-11: Dendermonde

19-11: Troyes

26-11: Dublin

03-12: Flamanville

10-12: Val di Sole

17-12: Namen

23-12: Antwerpen

26-12: Gavere

30-12: Hulst

07-01: Zonhoven

21-01: Benidorm

28-01: Hoogerheide