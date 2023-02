UCI laat (Wit-)Russische atleten onder voorwaarden weer toe op WK

Renners en rensters uit Rusland of Wit-Rusland mogen onder bepaalde voorwaarden weer meedoen aan aan evenementen op de internationale kalender van de UCI. Dat valt te lezen in een persbericht van de Internationale Wielerunie. Vanaf 1 maart 2022, na de Russische inval in Oekraïne, waren Russen en Wit-Russen niet welkom op bijvoorbeeld EK’s en WK’s.

Russische en Belarussische nationale ploegen en/of nationale selecties zullen we voorlopig nog niet zien in dergelijke wedstrijden, maar individuele renners kunnen mogelijk wel weer deelnemen. De UCI ondersteunt namelijk een resolutie die het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op 25 januari 2023 heeft aangenomen. Daarin staat dat de deelname van Russische of Belarussische atleten en officials aan internationale evenementen van de UCI ‘onder strikte voorwaarden’ weer mogelijk zou moeten zijn.

Een van die voorwaarden is dat de renners of rensters aan de desbetreffende wedstrijd meedoen als ‘neutrale atleten’. Ze mogen hun staat noch een organisatie binnen hun land vertegenwoordigen. Als tweede voorwaarde noemt de UCI dat enkel ‘atleten die het Olympisch Handvest volledig respecteren’ deel mogen nemen. Dat betekent, ten eerste, dat een atleet de oorlog in Oekraïne niet actief heeft verdedigd. Daarnaast moet hij of zij de Wereld Anti-Doping Code onderschrijven. Bij elke atleet die wordt ingeschreven voor een wedstrijd, zal dit gecontroleerd worden.

Super WK

Van 3 tot en met 13 augustus vindt in het Schotse Glasgow het zogenoemde Super WK plaats. Daar zal gestreden worden om wereldtitels in maar liefst dertien disciplines, waaronder het wegwielrennen, baanwielrennen en cross-country mountainbiken. Een Russische renner zoals Aleksandr Vlasov – in 2022 niet welkom in Wollongong – heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan dit WK.

De UCI herhaalt in het statement overigens dat het de agressie jegens Oekraïne door de Russische regering veroordeelt. Ook benadrukt ze dat de steun aan Oekraïense atleten zal worden voortgezet. Verder blijven alle overige maatregelen die de UCI instelde op 1 maart 2022 van kracht. Zo worden alle aanvragen van Russische en Wit-Russische evenementen voor de UCI-kalender geweigerd en worden nationale kampioenschappen van Rusland en Wit-Rusland niet geregistreerd op de kalender van de UCI.

Lees meer: UCI neemt maatregelen: licenties Russische en Belarussische ploegen ingetrokken