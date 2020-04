Steeds meer twijfel of UCI vandaag met hervormde kalender komt woensdag 29 april 2020 om 13:25

De Internationale Wielerunie UCI vergadert vandaag met alle actoren in het wielrennen over de hervormde kalender. Bedoeling was om die vanavond nog te presenteren, maar diverse bronnen maken melding over uitstel.

Dat de geplande conference call doorgaat, daar bestaat geen twijfel over. En er zou sowieso gecommuniceerd worden. Dat kreeg ook WielerFlits bevestigd. Alleen zou het kunnen dat het vooropgestelde doel om vandaag nog de nieuwe kalender te presenteren, niet lukt. Dat zouden zowel La Gazzetta dello Sport als Het Nieuwsblad opgevangen hebben.

“Eén van de belangrijke stemmen in de discussie is Xavier Bigard, de medisch directeur van de UCI”, meldt Het Nieuwsblad. “Hij volgt de politieke besluitvorming op rond de corona-maatregelen in de verschillende landen. Het lijkt erop dat de afbouw van die maatregelen te traag verloopt om de vooropgestelde timing van de nieuwe kalender mogelijk te maken.”

Onderstaand voorstel tot kalender zou vandaag op tafel liggen. Het zou zomaar kunnen dat vooral de Stade Bianche als Milaan-San Remo, beiden begin augustus in het toch wel zwaar getroffen Italië, te vroeg komen om nu beslissingen te nemen.

1/08: Strade Bianche

8/08: Milaan-San Remo

Tweede week van augustus: Critérium du Dauphiné (vier dagen)

22-23/08: (een aantal) nationale kampioenschappen

29/08 – 20/09: Tour de France

20-27/09: UCI Wereldkampioenschappen Weg

30/09: Waalse Pijl

4/10: Luik-Bastenaken-Luik

3-25/10: Giro d’Italia

10/10: Amstel Gold Race

11/10: Gent-Wevelgem

18/10: Ronde van Vlaanderen

25/10: Parijs-Roubaix

31/10: Ronde van Lombardije

Vanaf 1/11: Vuelta a España