UCI komt met reglementswijziging Team Relay: vier in plaats van zes deelnemers

De UCI komt op het laatste moment nog met een belangrijke reglementswijziging voor de Team Relay op het WK veldrijden van aankomende vrijdag. Vanwege de vele coronagevallen binnen de WK-selecties is besloten om het aantal deelnemers terug te brengen van zes naar vier.

De internationale wielerunie wil er zo voor zorgen dat alsnog genoeg landen kunnen deelnemen aan het gloednieuwe (test)evenement. Aanvankelijk zou een landenteam bestaan uit zes crossers: drie mannen en drie vrouwen. Door de vele coronabesmettingen van de voorbije dagen, zo is de Italiaanse selectie door een positieve coronatest van een niet nader genoemde veldrijder inmiddels gehalveerd, werd het voor landen een uitdaging om een volledige selectie samen te stellen.

Een Mixed Relay-ploeg bestaat nu uit vier crossers, met twee mannen en twee vrouwen. De crossers die een land opstelt voor de Team Relay, moeten ook individueel meedoen aan het WK veldrijden. De UCI gaf landen ook de ruimte om met twee ploegen van vier crossers mee te doen aan het evenement. Er doen in totaal ‘zeven’ landen mee aan de Team Relay: België, Tsjechië en Italië brengen een selectie aan de start, Canada en thuisland Verenigde-Staten zelfs twee.

Elke renner rijdt één ronde over het parcours en zal daarna bij de finish, in de zogenoemde wisselzone, zijn of haar landgenoot aflossen door diegene aan te tikken. De startvolgorde mag een land zelf bepalen. Na vier (in plaats van de oorspronkelijke zes) rondes is het winnende land op de Team Relay bekend.

