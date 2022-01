Italië trekt, na positieve coronatest, met gedecimeerde selectie naar WK veldrijden

Paniek binnen de Italiaanse selectie voor het WK veldrijden. De Italiaanse keuzeheer zou eigenlijk met twaalf crossers naar de Verenigde-Staten afreizen, maar door een positieve coronatest van een niet nader genoemde veldrijder is de selectie nu gehalveerd.

De Italiaanse wielerfederatie heeft vandaag in een perscommuniqué aangegeven dat een crosser een positieve coronatest heeft afgeleverd in het weekend van de Wereldbeker van Hoogerheide. Conform de richtlijnen van de Nederlandse overheid gaan de bewuste atleet en de zogeheten ‘close contacts’ nu in quarantaine.

Volgens de website Cyclocross Social zitten Gaia Realini, Valentina Corvi, Jakob Dorigoni, Tommaso Cafueri, Luca Paletti, Samuele Scappini nu vast in Nederland. Dorigoni heeft al van zich laten horen en bevestigd dat de renners die nu in quarantaine verblijven, niet zullen meedoen aan het WK veldrijden.

Lechner en Persico wel naar Fayetteville

Dit is een bittere pil voor de achtergebleven crossers. Bondscoach Daniele Pontoni, Davide Toneatti, Samuele Leone, Eva Lechner, Silvia Persico, Lucia Bramati en Federica Venturelli kregen wel groen licht om op het vliegtuig te stappen richting Fayetteville, aangezien zij geen direct contact hebben gehad met de positief geteste crosser.