UCI komt met nieuwe regels voor transgenders in wielersport dinsdag 11 februari 2020 om 11:53

“Een belangrijke stap voor de inclusiviteit van transgenders in topsport”. Met deze woorden omschrijft UCI-preses David Lappartient de nieuwe regels die de Internationale Wielerunie invoert voor transgenders.

In een persbericht laat de UCI weten dat er een speciale commissie komt, bestaande uit drie onafhankelijke experts, die vanaf 1 maart 2020 gaat bepalen of een atleet mee mag doen aan wedstrijden. Het testosteronniveau is daarbij van doorslaggevend belang. Om als transgender deel te kunnen nemen aan vrouwenwedstrijden moet de atlete aan kunnen tonen dat haar testosteronlevel de afgelopen twaalf maanden onder de vijf nanomol per liter zat. Nadat groen licht is gekomen blijft de 5nmol/l-grens van toepassing. Dit is nu nog 10nmol/l.

Als een atlete niet aan de nieuwe richtlijnen voldoet kunnen er straffen worden uitgedeeld: van waarschuwingen tot uitsluitingen en boetes. Een medisch manager van de UCI zal erop toezien dat het testosteronniveau binnen de perken blijft. Deze kan ook besluiten om een atlete een tijdje uit te sluiten van wedstrijden totdat weer aan de criteria wordt voldaan.