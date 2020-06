UCI komt met nieuwe regel over kampioenstruien zaterdag 13 juni 2020 om 15:09

Nationaal kampioenen mogen hun kampioenstrui dragen tot de nacht voor het nieuwe nationale kampioenschap. Met deze regel heeft de UCI duidelijkheid geschept voor de landen waarin dat nog niet was gedaan, meldt Ciclo21.

De UCI voorkomt met deze regel dat landen een bepaalde periode zonder nationaal kampioen zitten, zoals dat bijvoorbeeld in België zou gebeuren als het Belgisch kampioenschap niet doorgaat in september. De regels in België schrijven voor dat de Belgisch kampioen de tricolore tot 31 december in het volgende jaar mag dragen

De KNWU had in Nederland al een dergelijke regel staan, waardoor vorige maand duidelijk werd dat onder meer Fabio Jakobsen ook volgend jaar nog in het rood-wit-blauw is te bewonderen.