Tim Merlier dankzij reglementswijziging mogelijk langer in driekleur

Belgisch kampioen Tim Merlier (27) heeft na drie weken relatieve rust de trainingen hervat. “Stel dat we binnen anderhalve maand opnieuw koersen, zal ik snel opnieuw op niveau zijn. Maar ik geloof er niet echt meer in dat we in juni al in competitie komen. Ik heb een sterk vermoeden dat ik mijn driekleur nog wat langer mag dragen.” Met dank aan een reglementswijziging van de Belgische Wielerbond.

Merlier is in normale omstandigheden niet de man die lange rustperiodes inlast. Zo gaat dat als je het veld en de weg zoveel mogelijk probeert te combineren. Maar de coronacrisis zet alles op zijn kop. “Ik heb drie weken relatieve rust genomen”, vertelt de Belgische kampioen aan WielerFlits. “Ik denk dat het me goed heeft gedaan. Nooit eerder heb ik zoveel geslapen. Het moet zijn dat er sprake was van opgestapelde vermoeidheid. Ook mentaal was ik toe aan een pauze.”

Verveling

Zonder de ellende van het coronavirus zou Merlier vandaag de Scheldeprijs rijden. Om zondag zijn voorjaar af te sluiten met Parijs-Roubaix en daarna twee weken rust te nemen. “Misschien is het niet slecht dat het een keertje anders gegaan is. Al is het nu wel genoeg geweest. De laatste dagen van die break zat ik al af en toe op de fiets. Gewoon om de verveling tegen te gaan. Ik ben blij dat ik het voorbije weekend opnieuw de trainingen heb kunnen hervatten.”

Al kiest de sprinter van Alpecin-Fenix voor een trage opbouw. “Een bewuste keuze, na overleg met mijn trainer. Logisch, denk ik. Want geen mens die weet wanneer we opnieuw gaan koersen. Ik wil opbouwen naar de zomer, toewerken naar het Belgisch kampioenschap in Ingooigem, een halve thuiswedstrijd. Maar gaat dat BK wel doorgaan? Er is al zoveel afgelast ondertussen. De Tour in juli is niet zeker. Waarom zou het BK in juni dan zeker zijn? Ik hoorde hier in de regio al geruchten dat het een moeilijk verhaal wordt…”

Driekleur

In dat geval levert dat Tim Merlier wel een voordeeltje op. “Ach, niet dat ik daar naar verlang. Absoluut niet zelfs. Maar in het geval van uitstel van het nationaal kampioenschap mag ik de tricolore blijven dragen tot het wel wordt afgewerkt (zie kaderstuk onderaan, red). En in geval van afgelasting zelfs tot het einde van het kalenderjaar. Maar dat verzacht de pijn toch maar een heel klein beetje. Laten we gewoon hopen dat het wél doorgaat.”

Hoe de rest van zijn seizoen er zal uitzien, is ook voor de Oost-Vlaming nog een groot vraagteken. “Tot eind juni was het duidelijk. Na een hoogtestage zou ik me op het BK voorbereiden via Belgische wedstrijden zoals de Heistse Pijl, de Baloise Belgium Tour, de Elfstedenronde en Dwars door het Hageland. Maar zoals ik al zei, dat wordt gewoon een moeilijk verhaal.” Merlier hoopt wel dat de UCI een nieuwe kalender maakt met enkele klassiekers in het najaar. “In dat geval zal ik een stuk later dan voorzien aan mijn veldritseizoen beginnen. Die klassiekers wil ik niet missen. Zelfs niet in het najaar. Met of zonder driekleur.”

Belgian Cycling veranderde deze winter reglement 101.27 Trui van nationaal kampioen …

Tot aan de dag voorafgaand aan het Belgisch Kampioenschap van het volgende seizoen moeten de Belgische kampioenen hun trui dragen in alle wedstrijden in de discipline, specialiteit en categorie waarin ze hun titel hebben gewonnen en niet tijdens andere wedstrijden. Indien het volgende seizoen geen BK in die discipline, specialiteit en categorie zou georganiseerd worden kan de uittredende kampioen de trui dragen tot uiterlijk aan het einde van dit volgende seizoen. Philippe Mariën van Belgian Cycling bevestigt ons dat het reglement deze winter werd aangepast, toen nog geen sprake was van het coronavirus. Het zou dus zomaar kunnen dat het dit jaar al meteen mag toegepast worden, al is er vandaag voor alle duidelijkheid nog geen uitstel of afgelasting van het Belgisch kampioenschap.