UCI komt met nieuwe mountainbike-kalender: WK in oktober in Oostenrijk vrijdag 15 mei 2020 om 17:30

De UCI heeft de moutainbikekalender van 2020 flink overhoop gegooid. Vanaf september hoopt de wielerunie weer wereldbekerwedstrijden te gaan rijden. Daarvoor zijn op sommige locaties twee manches gepland. Het WK mountainbike wordt tussen 5-11 oktober gehouden in het Oostenrijkse Leogang.

Bij het opmaken van de nieuwe kalender heeft de UCI voorrang gegeven aan het eigen WK en de World Cups. Zo is het wereldkampioenschap verplaatst van Albstadt in Duitsland (eind juni) naar Leogang in Oostenrijk. Die plaats zou al twee mountainbike-kampioenschappen organiseren dit jaar. Daar komt ook nog de cross country bij. Om precies te zijn van 5-11 oktober, deels in het weekend van wegwedstrijden Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem.

De wereldkampioenschappen op de onderdelen Mountain Bike Eliminator (23 augustus in Leuven, België), Four-Cross (10-11 september in Val di Sole, Italië) en Mountain Bike Marathon (24-25 oktober in Sakarya, Turkije) hebben ook een nieuwe datum gekregen.

Creatief met de Wereldbeker

Kijkend naar de Wereldbeker ziet de UCI vier oorspronkelijke organisatoren wegvallen. Het Kroatische Losinj, het Britse Fort William, Vallnord Pal Arinsal in Andorra en het Canadese Mont-Sainte-Anne ontbreken. Zes andere plekken worden wel aangedaan door de cross country-deelnemers en downhillers.

Wat betreft de nationale kampioenschappen laat de UCI de keuze aan de nationale bonden wat betreft data. De olympische kwalificatie, die nog niet afgerond was, is daarnaast verlengd tot en met begin 2021.

Lappartient: “We gaan de goede kant op”

UCI-voorzitter David Lappartient is blij dat hij een nieuwe kalender heeft kunnen aankondigen. “Dit is geweldig nieuws voor het mountainbiken. Dit is een volgende stap richting een hervatting van het wielerseizoen, na de bekendmaking van de wegkalenders”, aldus de Fransman. “De bevestiging van de nieuwe kwalificatie-regels maakt de toekomst duidelijker voor onze atleten, die verder kunnen met oog op de Spelen in Tokio.”

“De kalenders blijven afhankelijk van de internationale gezondheidssituatie, maar we gaan de goede kant op”, zegt Lappartient.

Programma UCI World Cup Mountainbike 2020

Lenzerheide (5-6 september) / XCO en DHI

Val di Sole (12-13 september) / XCO en DHI

Les Gets (19-20 september) / XCO en DHI

Nove Mesto na Morave (29 september-4 oktober) / twee manches XCO

Maribor (15-18 oktober) / twee manches DHI

Lousa (29 oktober-1 november) / twee manches DHI

WK mountainbike (5-11 oktober) / XCO en DHI

XCO = Cross Country

DHI = Downhill