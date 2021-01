UCI komt binnenkort met officieel standpunt ten aanzien van ketonengebruik

De UCI zal binnenkort een officieel standpunt innemen ten aanzien van ketonengebruik, zo meldt De Limburger. Het gebruik van ketonen is al een tijdje een gevoelig thema binnen de wielersport. Sommige profploegen zijn fel tegen het gebruik van het middel, andere teams (zoals Jumbo-Visma) zien er geen bezwaar in.

De profploegen die zijn aangesloten bij de Mouvement pour un Cyclisme Crédible (MPCC) zijn fel tegen het gebruik van ketonen en dienen een verzoek in bij het mondiale antidopingbureau WADA om het middel te onderzoeken. Volgens MPCC-voorzitter Roger Legeay zijn er geen argumenten voor het gebruik van ketonen.

“Het probleem met ketonen is dat we te weinig weten. We weten niet wie ze gebruiken, hoeveel renners het innemen, of het prestatiebevorderend werkt en wat de langetermijneffecten zijn. Wel weten we dat sommige renners maagproblemen krijgen. Waarom zou je ze dan gebruiken? Zijn ze noodzakelijk voor de gezondheid? Volgens mij niet.”

Wel of geen verbod?

De MPCC, waar onder meer negen WorldTeams bij zijn aangesloten, sprak zich al vaker uit tegen ketonen. Het raadde het gebruik ervan dus af vanwege de bijwerkingen en de onduidelijke gevolgen op de lange termijn. Het middel staat op dit moment niet op de UCI-lijst van verboden stoffen en methoden.

De vraag is of het gebruik van ketonen binnenkort verboden is in de wielersport. De Limburger schetst drie opties: het gebruik van ketonen blijft toegestaan, het WADA plaatst ze op een verboden lijst of de UCI besluit het gebruik van ketonen te verbieden. Al is dat laatste niet makkelijk te realiseren, aangezien ketonen sowieso in het lichaam zitten.

‘Onzinnige discussie’

De UCI zal binnenkort met een statement komen. De medisch directeur van de UCI, Xavier Bigard, zou sporters adviseren om geen ketonen te gebruiken. Asker Jeukendrip, voedingswetenschapper- en expert bij Jumbo-Visma, kijkt met verbazing naar de hele discussie. “Een advies om ze niet te gebruiken is onzinnig en nergens op gebaseerd, behalve op emotie.”

“Dan moet je ook koolhydraten en glycerol in de ban doen, want die vallen onder dezelfde categorie als ketonen. En dan kun je ook voor een verbod op alle voedingssupplementen pleiten, tot en met vitamines aan toe. Het argument over maagklachten slaat ook nergens op. Te veel van wat dan ook kan klachten geven. Als je te veel gels neemt, krijg je ook maagproblemen.”

“Er wordt nog steeds gedaan of ketonen een of ander magisch middel is, maar niets wijst daar op. In theorie zien we dat het prestatiebevorderend is, daarom werken we er mee. Maar in de praktijk heb ik daar nog geen bewijzen voor gezien. Hoe lang dat nog duurt, is moeilijk te zeggen. Maar als er een verbod komt, gaan we wel op zoek naar andere manieren om sporters beter te maken. Want dat is waar sport om draait.”