UCI is bezig met herindeling vrouwenkalender, Giro Rosa wellicht in september woensdag 22 april 2020 om 08:30

De Internationale Wielerunie is voornemens om de belangrijkste vrouwenwedstrijden een nieuwe plek op de kalender te geven, zo laat de vrouwelijke tak van rennersvakbond CPA weten. Het gaat onder meer over de Giro Rosa en de Trofeo Alfredo Binda.

De UCI maakte onlangs in grote lijnen bekend hoe de tweede seizoenshelft bij de mannen kan worden ingevuld, maar een gedetailleerd plan voor het vrouwenwielrennen ontbreekt voorlopig. Dit tot teleurstelling van vrouwenvakbond The Cyclists’ Alliance en acht vooraanstaande rensters binnen het vrouwenpeloton.

Zo sloegen Audrey Cordon-Ragot, Ellen van Dijk, Leah Kirchmann, Ariane Luthi, Christine Majerus, Ashleigh Moolman-Pasio, Amanda Spratt en Marianne Vos de handen ineen en schreven ze een brief naar de UCI. Ze verzoeken de UCI met het vrouwenpeloton, via The Cyclists’ Alliance, in gesprek te gaan over de coronacrisis en de aanpak van de wedstrijdkalender voor vrouwen.

Giro Rosa

“Het is belangrijker dan ooit dat The Cyclists’ Alliance, net als andere belanghebbenden in de sport, actief wordt benaderd door de UCI,” schrijven de acht vrouwen in de open brief, “zodat het vrouwenwielrennen volledig vertegenwoordigd wordt en om er zeker van te zijn dat de impact op de rensters voorop staat bij elke beslissing.”

De UCI is nu druk bezig om ook alle belangrijke vrouwenkoersen opnieuw in te plannen. De organisatie van de Giro Rosa wil de 31e editie van de rittenkoers houden van 4 tot en met 13 september. De Trofeo Alfredo Binda hoopt op een nieuwe datum in augustus, maar het is nog niet duidelijk of het organisatorisch en kalendertechnisch haalbaar is.