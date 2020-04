Rensters vragen UCI in open brief om meer betrokkenheid zaterdag 18 april 2020 om 09:40

Acht rensters, onder wie Marianne Vos en Ellen van Dijk, hebben de internationale wielerbond UCI een open brief geschreven, waarin zij haar verzoeken het vrouwenpeloton meer te betrekken bij de gesprekken over de coronapandemie en de aanpak van de wedstrijdkalender voor vrouwen.

Eerder deze week maakte de UCI in grote lijnen bekend hoe de tweede seizoenshelft kan worden ingevuld. De start van de Tour de France wordt verschoven, klassiekers krijgen een nieuwe datum en ook is de intentie kenbaar gemaakt om de Giro d’Italia en Vuelta a España een nieuwe plek op de kalender te geven. Het gedetailleerd plan voor het vrouwenwielrennen ontbreekt voorlopig, dus uitte vrouwenvakbond The Cyclists’ Alliance al haar teleurstelling via social media.

Nu richten Audrey Cordon-Ragot, Ellen van Dijk, Leah Kirchmann, Ariane Luthi, Christine Majerus, Ashleigh Moolman-Pasio, Amanda Spratt en Marianne Vos zich via een open brief tot de UCI. Hun zorgen spitsen zich toe op de impact van de coronacrisis op het professionele vrouwenwielrennen en het steekt ze dat ze onvoldoende worden betrokken bij de lopende gesprekken over de pandemie en de uitdagingen die deze met zich meebrengt.

Ze verzoeken de UCI dan ook met het vrouwenpeloton, via The Cyclists’ Alliance, in gesprek te gaan. “Het is belangrijker dan ooit dat The Cyclists’ Alliance, net als andere belanghebbenden in de sport, actief wordt benaderd door de UCI,” schrijven de acht vrouwen in de open brief, “zodat het vrouwenwielrennen volledig vertegenwoordigd wordt en om er zeker van te zijn dat de impact op de rensters voorop staat bij elke beslissing.”