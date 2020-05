UCI is bang voor teloorgang wielerploegen maandag 11 mei 2020 om 09:04

De UCI is bang dat niet alle profteams het einde van het seizoen halen. Meerdere teams zijn financieel in zwaar weer terechtgekomen als gevolg van het coronavirus.

“We weten dat drie, vier, vijf teams meer problemen hebben dan andere ploegen”, citeert persbureau ANP UCI-preses David Lappartient. “We hopen dat ze allemaal het einde van het seizoen halen.” Vooral CCC zit in slechte papieren aangezien de hoofdsponsor, schoenenfabrikant CCC, hard is geraakt. Het bedrijf zag zijn omzet dalen en de beurskoers kelderen. Aan de renners is gevraagd om tachtig procent van hun loon in te leveren. Ook bij Astana, Bahrain McLaren, Lotto Soudal en Mitchelton-Scott is sprake van salarisverlaging.

Ook de UCI zelf ontkomt niet aan de problemen; de bond kondigde al forse bezuinigingsmaatregelen aan voor haar eigen organisatie, want ze liep door het afgelasten van wedstrijden en het verplaatsen van de Olympische Spelen belangrijke inkomsten mis. Lappartient: “Onze bond gaat door een crisis die we sinds de Tweede Wereldoorlog niet hebben gekend.”