UCI herziet puntentelling: monumenten en grote rondes belangrijker

UCI heeft vanmiddag bekendgemaakt dat de UCI-puntentelling wordt aangepast. Voortaan worden de punten van de beste twintig renners meegenomen in de Team Ranking. Ook zijn er in 2023 meer UCI-punten te verdienen in grote rondes en monumenten.

Eerder communiceerde de UCI al te overwegen de puntentelling te herzien. Na gesprekken met verschillende stakeholders in de wielerwereld kwam de UCI tot enkele aanpassingen.

Zo worden niet alleen het aantal te verdienen punten in grote rondes en monumenten verhoogd, maar ook in etappes in meerdaagse wedstrijden in de WorldTour en de ProSeries. Afhankelijk van het niveau van de koers vallen de eerste vijf, tien of vijftien renners in de daguitslag in de punten. Ook aan goede prestaties op het WK en de Olympische Spelen worden vanaf 1 januari 2023 meer punten toegekend.

Door de nieuwe puntentelling moet het aantrekkelijker worden voor WorldTour-teams om de beste renners in de grootste wedstrijden op te stellen. Dit jaar kozen sommige ploegen er nog wel eens voor om hun sterkste renners in 1.1-koersen te laten starten, omdat hier relatief gezien de meeste punten te verdienen waren.

UCI World Ranking voor teams

Ook in de wereldranglijst voor teams verandert er het een en ander. Waar alleen de punten van de beste tien renners van een ploeg de afgelopen jaren voor dit klassement meetelden, geldt dit de komende jaren voor de beste twintig renners. Vanwege de kans op blessures en ziektes binnen een ploeg is hiervoor gekozen.

Modification of points scale for men’s events in UCI International Road Calendar https://t.co/qE6gne6gOS pic.twitter.com/sGV1hKi33O — UCI_media (@UCI_media) December 23, 2022