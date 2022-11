UCI geeft voortijdige update over dopingzaak Toon Aerts

De UCI heeft een update gegeven aangaande de dopingzaak van Toon Aerts. In een persbericht laat de internationale wielerunie weten dat de zaak rondom de Belgische crosser nog altijd loopt en dat zij op dit moment nog niet kunnen zeggen wanneer er een definitieve uitspraak wordt gedaan.

“Normaal gesproken reageren wij niet op dopingzaken die nog officieel lopen, maar omdat we zien dat er incorrecte informatie rondgaat willen we graag de zaak verduidelijken”, aldus de UCI. “Ten eerste is Toon Aerts niet door ons voorlopig geschorst. Wel heeft de coureur op vrijwillige basis een voorlopige schorsing geaccepteerd. Daarom rijdt hij tot er een definitieve uitspraak is geweest geen wedstrijden.”

Verder wordt er meer uitgelegd over het proces. “De komende tijd zal Aerts meer uitleg geven over zijn AAF-resultaten (belastende analyseresultaten, red.) aan de UCI. Daarna zal de UCI deze beoordelen en een oordeel vellen. Mocht de coureur het niet eens zijn met dit oordeel, dan zal de zaak worden doorverwezen naar het antidopingtribunaal van de UCI.”

De UCI geeft verder aan niet te weten wanneer de procedure definitief zal worden afgerond. “Dat is mede afhankelijk van de definitieve uitleg van de coureur. Wij zullen daarna zo snel mogelijk handelen.”

Aerts testte op 19 januari positief op het verboden Letrozole Metabolite bij een dopingcontrole buiten competitie. Sinds zijn positieve test kwam hij niet meer in actie. Dinsdag protesteerden supporters van Aerts nog tijdens de Koppenbergcross tegen zijn schorsing.