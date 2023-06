UCI geeft uitleg over coronamaatregelen tijdens Tour de France

Mondkapjes, afstand houden en de handen regelmatig desinfecteren. In de aankomende Tour de France is het weer terug. Na de coronaproblemen in de Giro d’Italia heeft de ASO besloten de mondmaskers weer van stal te halen. De UCI meldt dat deze geplande maatregelen passen binnen de door hen gestelde richtlijnen. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Ook dit jaar dragen renners mondkapjes en houden de renners afstand van elkaar. Het coronaprotocol is niet meer wat het geweest is, maar de ASO wil de gebeurtenissen in de Giro niet in de Tour de France herhalen. Sinds het begin van 2023 is het algemene UCI-protocol minder intensief geworden. Nu heeft de organisatie bekendgemaakt dat de geplande maatregelen voor deze Tour van de ASO passen binnen deze richtlijnen.

Zo wil de organisatie van de Tour dat er gelimiteerd toegang is én een verplichting tot het dragen van een mondmasker in bepaalde zones. Dit geldt voor zowel de renners als het personeel als eventuele fans. Daarnaast vraagt de organisatie de betrokkenen om zoveel als mogelijk afstand te houden en regelmatig de handen te desinfecteren.

Mocht een renner toch besmet raken met het coronavirus, bevestigd door een antigeen test of PCR-test, dan wordt beslissing om de persoon te isoleren en uit de koers te zetten genomen door de dokter van het team, de covid-19 coördinator van de Tour en de medische directeur van de UCI. Hierbij baseren ze zich op de uitslag van de test en de beschikbare klinische gegevens.