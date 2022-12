UCI gaat WorldTour-kalender vanaf 2026 volledig hervormen: “Geen overlap meer”

De WorldTour-kalender in het mannenwielrennen gaat vanaf 2026 op de schop. Peter Van den Abeele heeft aangekondigd dat de UCI, waar hij werkzaam is als directeur sport, vanaf dat seizoen het programma grondig gaat hervormen. “We gaan geen overlap meer toestaan en er zullen wat minder wedstrijden zijn”, vertelt de Belg in de podcast Cross van Play Sports.

De hervormingen komen voort uit veel meetings met de betrokken partijen in de top van het mannenwielrennen. Het afgelopen jaar werd daar vaart achter gezet. “Dit jaar hebben wij heel veel gesprekken gevoerd om het wegwielrennen te hervormen, op initiatief van de UCI en de teams. Die gesprekken werden geleid door Richard Plugge (Jumbo-Visma) en Patrick Lefevere (Quick-Step-Alpha Vinyl). We hebben veel meetings gedaan over tv-rechten, het verbeteren van het product wielrennen en het herschikken van de kalender. Dat was van een wit blad”, aldus Van den Abeele.

Bij die gesprekken was naast de organisatoren en de teams ook rennersvakbond CPA betrokken. De topman van de UCI is blij met de uitkomst, want de eerste conclusies zijn al getrokken. Een daarvan is de hervorming van de WorldTour-kalender vanaf 2026. “We gaan geen overlap meer toestaan op de kalender bij de mannen. Dat gaat niet evident zijn, en zullen ook wat minder wedstrijden zijn”, kondigt hij aan.

Verplichte cursus voor safety managers

Ook op het gebied van veiligheid gaat de UCI stappen zetten op de korte termijn met het project One Cycling. “We gaan samen werken aan de veiligheid. Iedereen is zich er van bewust dat niet alleen een organisator dat kan doen. De UCI kan dat ook niet en de ploegen niet. Maar de renners zijn de dupe als er iets verkeerd gaat”, stelt Van den Abeele.

“We willen de veiligheid meer garanderen. We gaan bij de UCI een opleiding opstarten voor safety managers. Iedere organisator van de WorldTour of de ProSeries moet bij ons verplicht in januari of februari een cursus volgen. Die wordt bij ons opgeleid. Dat neemt drie dagen in beslag en is een verplichting. Zij zijn de spreekbuis vanuit de organisatie naar de renners toe, en naar de UCI toe. Die vraag is ook gekomen van de teams en daar zijn we op ingegaan.”