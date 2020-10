UCI en Flanders Classics presenteren nieuwe wereldbekerkalender

De hernieuwde wereldbekerkalender telt slechts vijf manches. De veldrijders trekken dit jaar naar Tabor, Namen, Dendermonde, Hulst en Overijse, zo laat de UCI weten in een perscommuniqué.

Flanders Classics was aanvankelijk van plan om deze winter elf wereldbekermanches te organiseren, maar door de coronacrisis ging er al een streep door de manches van Koksijde, Besançon, Diegem, Villars en Hoogerheide. En vandaag besloot de organisatie achter de befaamde zandcross in Zonhoven zich terug te trekken.

De UCI en Flanders Classics waren de voorbije weken al druk bezig om een alternatieve kalender samen te stellen, maar de Wereldbeker veldrijden kent dit jaar slechts vijf manches. In Tabor en Namen zijn al veel wereldbekercrossen georganiseerd, Dendermonde, Hulst en Overijse zijn nieuw op de wereldbekerkalender.

Namen en Hulst behouden hun plek op de kalender, de overige Wereldbekers zijn opgeschoven. Dit betekent dat de veldrijders pas over zes weken hun eerste Wereldbeker krijgen voorgeschoteld in het Tsjechische Tabor. Overijse heeft de eer om als slotmanche te fungeren en de plek van Hoogerheide in te nemen.

Manches Wereldbeker veldrijden 2020-2021

Tabor (29 november 2020)

Namen (20 december 2020)

Dendermonde (27 december 2020)

Hulst (3 januari 2021)

Overijse (24 januari 2021)

BK veldrijden in Meulebeke gaat door De Belgische wielerfederatie heeft vandaag laten weten dat het Belgisch kampioenschap veldrijden in Meulebeke (9-10 januari 2021) voor alle categorieën zal doorgaan. De wedstrijden vinden wel plaats achter gesloten deuren. “We zijn blij dat we kunnen helpen”, aldus de burgemeester van het organiserende Meulebeke. De organisatie heeft ook een optie om het evenement drie jaar later, in 2024, weer te organiseren. “En daar zijn we blij mee”, zo klinkt het.