UCI eist harde toezeggingen van RideLondon Classique rond tv-uitzendingen

De RideLondon Classique is niet zeker van de Women’s WorldTour-licentie voor volgend seizoen. De organisatie van de driedaagse etappewedstrijd bood voorbije maand alleen een rechtstreekse tv-uitzending van de laatste etappe aan, in plaats van elke rit. Voorlopig heeft de UCI de wedstrijd ingedeeld in de ProSeries-klasse.

Door niet van elke etappe een rechtstreekse tv-uitzending aan te bieden, maar elke van de laatste rit, voldeed de organisatie van de vrouwenwedstrijd niet aan de vereisten van de UCI. Volgens de bond vormde het een ‘inbreuk op de reglementen en op de specificaties die elke organisator van de UCI Women’s WorldTour in acht moet nemen’. “Het is in de eerste plaats een onaanvaardbaar gebrek aan respect voor de ploegen en rensters die aan de wedstrijd deelnemen.”

Daarom besloot het Management Committee van de UCI om de inschrijving van de Britse ronde op de kalender van de Women’s WorldTour voor het seizoen 2023 afhankelijk te maken van harde toezeggingen betreffende de rechtstreekse televisie-uitzending van alle etappes. Intussen heeft het Management Committee besloten om de RideLondon Classique voor het seizoen 2023 in te schrijven in de ProSeries-klasse.

Een definitieve beslissing over de status van de wedstrijd wordt genomen tijdens de vergadering van het UCI Management Committee in september.