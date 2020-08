Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step gaan eigen veiligheidsorganisatie oprichten woensdag 26 augustus 2020 om 14:03

Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step zijn bezig met de oprichting van een veiligheidsorganisatie, die ervoor moet gaan zorgen dat renners tijdens wedstrijden aan minder gevaren worden blootgesteld.

Richard Plugge (Jumbo-Visma) en Patrick Lefevere (Deceuninck-Quick-Step) zijn de grote initiatiefnemers van deze nieuwe beweging, die officieel nog opgericht moet worden. Ook Team Sunweb werkt mee achter de schermen.

“Er moet een onafhankelijke partij komen die meer doet dan alleen zeggen wat er niet goed is, die de veiligheid van onze sport naar een professioneler niveau tilt”, is Plugge duidelijk bij EenVandaag. “Bij de Formule 1 en in de motorsport is de veiligheid in handen van professionals. Bij het wielrennen gaat de UCI erover, maar die hebben de capaciteit en de expertise niet.”

De veiligheidsorganisatie moet voor een nieuwe standaard zorgen in het hedendaagse wielrennen. Veiliger dus, met minder (schadelijke) valpartijen. “We mogen niet meer werken met de standaard van 1980, het is 2020 en er zijn veel verkeersobstakels bijgekomen. De wielersport is redelijk veilig maar dat is niet goed genoeg.”

Lefevere, de ploegbaas van Deceuninck-Quick-Step, is erop gebrand om haast achter dit nieuwe project te zetten. “Ik hoor dat de UCI bezig is met het bekijken van de veiligheid. Maar wij gaan niet wachten tot maart. Daarom gaan we met ons eigen geld een veiligheidscomité oprichten om de nodige stappen te zetten”, meldt hij bij VRT.

Donderdag eerste vergadering

Donderdag staat in Nice de eerste vergadering op de planning. Vertegenwoordigers van verschillende wielerploegen, Tour de France-organisator ASO en de UCI zijn uitgenodigd om mee te praten over deze veiligheidsorganisatie.