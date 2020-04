UCI benadrukt belang van dopingtests ondanks lockdown dinsdag 28 april 2020 om 19:38

De belangrijkste stakeholders in het wielrennen hebben vandaag het belang onderschreven voor dopingcontroles ondanks de strenge coronamaatregelen die in sommige landen gelden.

De mondiale wielerbond, de vereniging van organisatoren (AIOCC), de vereniging van wielerteams (AIGCP) en de rennersvakbond (CPA) hebben vergaderd over de transitie naar een nieuwe instantie die het anti-doping programma namens de UCI gaat uitvoeren.

Begin dit jaar werd bekend dat het International Testing Agency (ITA) vanaf 1 januari 2021 het werk van CADF overneemt. Dat nieuws werd met de nodige argwaan en afschuw ontvangen door de andere stakeholders. Een breed gedeeld verwijt was dat de UCI de anderepartijen had gepasseerd bij het nemen van de beslissing. Over de status van de overgang werden de stakeholders vandaag bijgepraat.

Tijdens de online vergadering werd er ook stilgestaan bij de gevolgen van het coronavirus en dan met name het gebrek aan dopingtests. Vorige week uitten enkele wielrenners hun zorgen over het gebrek aan dopingcontroles, wat volgens hun de drempel naar het gebruik van verboden middelen zou verlagen.

Het regelmatig uitvoeren van controles is voor dopingcontroleurs bijzonder lastig geworden, doordat in ieder land andere maatregelen en beperkingen van kracht zijn. Desondanks zijn alle partijen overtuigd van het belang van structurele dopingcontroles. Het CADF, de instantie die nu nog het anti-dopingprogramma uitvoert, is gevraagd een rapport op te stellen voor een gedetailleerde aanpak van dopingcontroles in de coronacrisis.