UCI-baas David Lappartient: “Ik blijf optimistisch dat de Tour doorgaat” maandag 3 augustus 2020 om 12:14

David Lappartient, voorzitter van internationale wielerbond UCI, blijft optimistisch dat de Tour de France doorgaat. De start van de ronde staat gepland voor 29 augustus.

“Natuurlijk, nul risico bestaat niet”, vertelt Lappartient in een interview met Cyclingnews.” We zouden een grote uitbraak in Nice (waar de Tour op 29 augustus normaal gesproken van start gaat, red) kunnen krijgen of een snelle tweede golf. Ik volg alle ontwikkelingen nauw op samen met de wedstrijdorganisatoren en dus ben ik, nu tenminste, optimistisch dat de Tour doorgaat.”

De UCI-preses woonde zaterdag de hervatting van het WorldTour-seizoen bij in Strade Bianche. “We zijn allemaal blij dat de koers terug is. Het voelt als het begin van een nieuw leven, van een nieuw seizoen 2020. De eerste seizoenshelft lijkt al zo lang geleden en helaas is de wereld nu compleet anders.”

“Maar ik ben blij dat het mannen- en vrouwenwielrennen terug is. Ook is het belangrijk dat de koers in Italië terug is, want het land heeft veel geleden. Nu maar hopen dat de komende drie koersmaanden kunnen worden gerealiseerd, want dat is van vitaal belang voor de sport en de economie van onze sport.”

Veilig

Volgens Lappartient is de koers momenteel zo veilig als mogelijk. “Ik maak me meer zorgen over sommige delen van Europa dan over het risico in het peloton. We hebben nieuwe problemen gezien in Spanje en nieuwe uitdagingen in België. Het virus verspreidt zich, er ontstaan nieuwe uitbraken en ze zouden kunnen ontstaan in een plaats waar een koers wordt gehouden.”

Hij erkent dat hij dat niet in de hand heeft. “Dus we kunnen alleen onze vingers gekruist houden en het strikte protocol naleven dat we in het leven hebben geroepen. Ik moet allen betrokkenen bedanken: ploegen, renners, organisaties en iedereen in de sport. We hebben allemaal hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de sport kan doorgaan.”