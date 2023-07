UAE stuurt ijzersterke ploeg naar Ronde van Polen, twee speerpunten in San Sebastían

UAE Emirates heeft de selecties bekendgemaakt voor de Clásica San Sebastian (29 juli) en de Ronde van Polen (29 juli-4 augustus). In de Baskische eendaagse rekent de ploeg op onder meer Juan Ayuso en Marc Hirschi. In Polen lijkt João Almeida de klassementskopman, terwijl Pascal Ackermann de sprinter van dienst is.

Ayuso en Hirschi stonden dinsdag ook beiden aan de start van de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika, en bewezen daar hun vorm. Voor Ayuso eindigde de wedstrijd wel in mineur, want hij kwam – als koploper – ten val in een bijzonder chaotische slotkilometer. Hirschi rekende daarna in een sprint af met Ben Healy en bezorgde UAE Emirates zo alsnog de zege. In de Clásica San Sebastián worden de twee bijgestaan door de Nederlander Sjoerd Bax, George Bennett, Alessandro Covi, Domen Novak en Diego Ulissi.

In de Ronde van Polen beschikt UAE Emirates dus over Almeida, de nummer drie van de voorbije Giro d’Italia. Maar de ploeg heeft in de WorldTour-rittenkoers nog meer ijzers in het vuur. Zo starten ook Brandon McNulty en Tim Wellens. Daarnaast zijn ook sprinter Pascal Ackermann, Finn Fisher-Black, Davide Formolo en Rafal Majka van de partij. Laatstgenoemde is de enige renner van UAE die na de Tour ook de Ronde van Polen of Clásica San Sebastián rijdt.